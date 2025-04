VÍDEO MotoGP: Queda de Álex Márquez interrompe TL2 em Jerez

O TL2 da MotoGP em Jerez, na sexta-feira (25), teve de ser interrompido após menos de nove minutos de sessão devido a uma violenta queda de Álex Márquez, da Gresini.

O piloto espanhol já havia se acidentado no TL1 nesta manhã e repetiu o acidente no principal treino do dia, na curva 5. O incidente, que você pode ver no vídeo abaixo, forçou a interrupção do TL2 com bandeira vermelha, embora, felizmente, não tenha sido consequência da condição física do espanhol.

Embora o incidente tenha sido grave, o lado bom é que Álex saiu, pelo menos em um primeiro momento, com as próprias pernas. O catalão estava perseguindo seu irmão, Marc Márquez, quando perdeu o controle de sua Ducati GP24 na quinta curva da pista andaluza.

No entanto, o piloto logo se levantou e procurou as motos dos fiscais para ser levado de volta ao seu box, para tentar pegar a Ducati reserva e tentar voltar à pista após o reinício. Embora seu estado não fosse ruim, ele não saiu ileso, pois logo se queixou de dores na mão direita.

No entanto, o problema surgiu porque sua moto bateu na cerca externa naquele momento, deixando-o afetado. A pista de Jerez não tem as áreas de escape mais espaçosas do calendário, portanto esse tipo de incidente é mais provável de acontecer.

Assim, a sessão foi interrompida quando faltavam 51 minutos e 35 segundos para corrigir o problema com as proteções e garantir que elas estivessem perfeitas para o motociclismo. Quando isso aconteceu, a sessão foi retomada às 15h22, horário local.

O próprio Álex Márquez já havia se acidentado no treino da manhã, na curva 1. No entanto, esse incidente não passou de um arranhão. De fato, depois do que aconteceu, o #73 conseguiu voltar à pista e acabou liderando o TL1, com um tempo de 1min36s831, mais de três décimos à frente de Marc.

