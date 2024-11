Álex Márquez, da Gresini, foi o mais rápido no teste pós-temporada da MotoGP em Barcelona, na terça-feira (19), enquanto seu irmão mais velho, Marc Márquez, completou sua primeira saída com a equipe de fábrica da Ducati.

Álex liderou os tempos durante a maior parte da sessão de sete horas no Circuito de Barcelona-Catalunha, depois de saltar para o topo da tabela de classificação logo no início, com um tempo de 1min40s006.

O novo piloto de fábrica da KTM, Pedro Acosta, teve uma breve passagem pela frente durante a manhã, antes de o bicampeão de MotoGP, Francesco Bagnaia,chegar à liderança com 1min39s398 na terceira hora.

O piloto da Yamaha, Fabio Quartararo, então, despachou Bagnaia da liderança, antes de Álex Márquez marcar o tempo de 1min38s803 na quarta hora para retomar o controle do circuito.

Embora o espanhol tenha danificado sua nova moto GP24 com uma queda na Curva 7 na penúltima hora, seu tempo anterior permaneceu imbatível, já que a pista esfriou rapidamente durante a noite.

Quartararo também conseguiu manter o segundo lugar com sua Yamaha M1, graças ao seu esforço anterior de 1min39s199, que o deixou 0,396s abaixo do tempo de Álex.

Bagnaia terminou com mais dois décimos de diferença em terceiro, já que experimentou três motos Desmosedici diferentes ao longo do dia. O italiano teve à sua disposição não apenas sua moto GP24 e a GP25 de 2025, mas também um híbrido das duas máquinas disponíveis para teste em Barcelona.

Marc Márquez, equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ele participou do teste com seu antigo número de moto, #63, tendo cedido o direito de usar o #1 depois de perder o título de 2024 para Jorge Martín no último fim de semana.

Um dos maiores destaques do dia foi Marc Márquez, que fez sua estreia na equipe de fábrica da Ducati como companheiro de equipe de Bagnaia após um ano correndo pela equipe satélite Gresini.

O hexacampeão da MotoGP registrou um total de 49 voltas na terça-feira, saltando para o quarto lugar na tabela de classificação faltando 15 minutos para o fim do tempo, com um esforço tardio de 1min39s454.

Assim como Bagnaia, seu novo companheiro de equipe, Márquez também teve diferentes especificações da Desmosedici disponíveis para testar, mas foi para a pista pela primeira vez com a nova GP25, com a qual correrá em 2025.

Sua moto foi pintada em um tom de vermelho vivo e tinha poucas marcas de patrocínio, assim como seu traje de corrida.

Atrás dele, o piloto da Trackhouse, Raúl Fernández, foi o melhor piloto da Aprilia, em quinto, enquanto Brad Binder subiu para sexto nos últimos instantes em sua KTM de fábrica.

Franco Morbidelli terminou em sétimo em seu primeiro dia com a VR46, a equipe de seu mentor Valentino Rossi, vencendo a Yamaha de Alex Rins por 0,003s.

Acosta completou seu primeiro dia com a equipe principal da KTM em nono lugar, enquanto o piloto da LCR, Johann Zarco, foi o melhor piloto da Honda, em 10º.

O recém-coroado campeão da MotoGP, Martín, fez a tão esperada estreia com a Aprilia na manhã de terça-feira, com a RS-GP 2024, antes de mudar para seu novo protótipo no final do dia.

Com exceção de um lento acidente na Curva 5, o dia de Martín transcorreu de forma bastante tranquila, com 77 voltas, terminando em 11º lugar, com seu melhor tempo a pouco mais de um segundo de Álex Márquez.

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Viñales, novo contratado da Tech3 KTM, foi o 12º mais rápido, mas seu novo companheiro de equipe, Enea Bastianini, destruiu uma RC16 com uma queda na Curva 5 no início da sexta hora.

Bastianini conseguiu completar o teste com uma moto reserva, terminando em 16º lugar entre os 24 pilotos.

Em Barcelona, o recém-aposentado Aleix Espargaró também fez sua primeira aparição como piloto de testes da Honda, terminando em 14º lugar e à frente de Joan Mir, da HRC.

O estreante mais rápido do dia foi Fermin Aldeguer, da Gresini, em 20º lugar, uma posição à frente de Ai Ogura, da Trackhouse, e duas posições à frente do piloto da LCR, Somkiat Chantra.

Todos os três pilotos sofreram acidentes nas primeiras três horas de corrida, mas conseguiram se recuperar e ganhar quilometragens importantes ao iniciarem os preparativos para 2025.

Fabio di Giannantonio, da VR46, que será um dos três pilotos que correrão com a nova Ducati GP25 em 2025, esteve novamente ausente da ação, pois continua se recuperando de uma cirurgia.

Ele foi efetivamente substituído pelo piloto de teste da Ducati, Michele Pirro, que também testou um novo sistema de comunicação por rádio entre equipe e piloto no qual a Dorna está trabalhando.

Pos. Piloto Equipe Tempo/GAp Voltas 1 Álex Márquez Gresini Racing 1min38s803 2 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP +0s396 3 Pecco Bagnaia Equipe Ducati +0s595 4 Marc Márquez Equipe Ducati +0s651 5 Raul Fernández Trackhouse Racing +0s668 6 Brad Binder KTM Factory Racing +0s705 7 Franco Morbidelli Equipe VR46 Racing +0s762 8 Alex Rins Yamaha MotoGP +0s765 9 Pedro Acosta KTM Factory Racing +0s768 10 Johann Zarco Honda LCR +0s813 11 Jorge Martín Aprilia Racing +1s056 12 Maverick Viñales KTM Tech3 +1s084 13 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1s192 14 Aleix Espargaró Equipe de testes da Honda +1s204 15 Joan Mir Repsol Honda +1s267 16 Enea Bastianini KTM Tech 3 +1s279 17 Miguel Oliveira Pramac Racing +1s335 18 Luca Marini Repsol Honda +1s429 19 Michele Pirro Equipe VR46 Racing +1s683 20 Fermin Aldeguer Gresini Racing +1s761 21 Ai Ogura Trackhouse Racing +2s143 22 Jack Miller Pramac Racing +2s222 23 Somkiat Chantra Honda LCR +2s492 24 Lorenzo Savadori Equipe de testes Aprilia +9s793

