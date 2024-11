Depois de fracassar em sua primeira tentativa de conquistar o título da MotoGP na temporada passada, quando levou a luta contra Pecco Bagnaia até a corrida final, mas ficou em desvantagem por 39 pontos, Jorge Martín finalmente conseguiu levantar o troféu de 2024 com o terceiro lugar no GP da Solidariedade.

Depois de Alex Criville (1999), Jorge Lorenzo (2010, 2012 e 2015), Marc Marquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019) e Joan Mir (2020), Martín é apenas o quinto piloto espanhol a conquistar um título da MotoGP.

Além disso, a conquista deste ano marcou o primeiro de um piloto com uma equipe satélite na era atual da categoria e o primeiro desde que Valentino Rossi ganhou o último título de 500cc em 2001 com a equipe Nastro Azzurro Honda.

Martín chegou em Barcelona com uma vantagem de 24 pontos no campeonato de pilotos e, apesar de Bagnaia ter dominado o fim de semana inteiro, ele fez o suficiente para terminar com 10 pontos de vantagem no cálculo final.

Antes do fim de semana, Martín havia dito que sua vantagem no campeonato se devia ao "trabalho de um ano inteiro". Ele disse: "Não há nada fundamental para esta última corrida, foi o trabalho de 19 GPs que nos trouxe até aqui. Se continuarmos fazendo o mesmo, o mais justo é ganhar o título".

O espanhol usou várias vezes os termos "justo" e "justiça" na preparação para o confronto em Barcelona. Na Malásia, depois de uma rodada afetada pelo clima, da qual ele saiu com uma mão no troféu, os jornalistas, na coletiva, desejaram ao espanhol boa sorte para a corrida final. "Justiça, não sorte - justiça", foi sua resposta.

Martín está ciente de que a sorte não foi o fator decisivo na luta pelo título deste ano, apesar de Bagnaia ter caído e abandonado em até oito corridas principais ou sprints este ano - algo que ele usou a seu favor com precisão cirúrgica para construir o que acabou se tornando uma vantagem insuperável no campeonato.

Jorge foi particularmente forte nas corridas sprint, que, coincidentemente, foram o ponto fraco do italiano da Ducati durante a maior parte do ano.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Dorna

Trajetória de Martín

Nascido perto de Madri em uma família de apaixonados por motovelocidade, Martín costumava visitar as corridas em Jerez quando criança, junto com seus pais. Na verdade, a bandeira que ele hasteia depois de suas vitórias é a mesma que seus pais carregavam quando ele foi assistir aos triunfos de Criville no final da década de 1990, incutindo nele uma paixão por duas rodas desde pequeno.

Ele não teve vida fácil em seus primeiros dias e foi somente em 2012 que conseguiu chegar à Red Bull Rookies Cup, um terreno fértil para jovens talentos na Europa, administrado em conjunto pela KTM e pela empresa das bebidas energéticas.

Após dois anos de tentativas, Martín conquistou o título em 2014, o que abriu as portas para o cenário mundial em 2015.

Pilotando uma moto não tão competitiva com a equipe Aspar Mahindra por duas temporadas, a primeira com seu futuro rival na MotoGP, Francesco Bagnaia, os primeiros resultados de Martín na Moto3 foram bastante mistos.

Depois de se mudar para a Honda em 2017, Martín conquistou sua primeira vitória na última rodada da temporada em Valência, o que estimulou as aspirações do jovem piloto e abriu caminho para que ele conquistasse o título da Moto3 no ano seguinte, com sete vitórias.

Em 2019, ele se transferiu para a Moto2 com a KTM, mas, novamente, os resultados não foram consistentes. Ele melhorou em sua segunda temporada na classe intermediária com a chegada das motos Kalex, conquistando duas vitórias e terminando em quinto lugar no campeonato.

Aquele ano, 2020, foi fundamental para definir a carreira de Martín. Ele tinha um contrato com a KTM que exigia que ele subisse para a MotoGP com a marca austríaca. No entanto, nesse acordo, havia uma cláusula que dizia que, se a fabricante austríaca não confirmasse sua promoção para a categoria principal antes de uma determinada data, ele seria liberado do contrato.

Jorge Martin, Red Bull KTM Ajo Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Devido à pandemia de COVID-19, a KTM não executou a cláusula em tempo hábil, e Martín assinou um contrato de fábrica com a Ducati para correr pela Pramac por dois anos, 2021 e 2022, com a promessa de subir para a equipe de fábrica em 2023.

Apesar de Martín ter apresentado um bom desempenho com uma vitória, oito pódios e nove pole positions em suas duas temporadas em uma moto satélite, a Ducati quebrou sua promessa após o que Enea Bastianini conseguiu alcançar com a Gresini.

O italiano foi escolhido para a equipe de fábrica junto com Bagnaia, e Martín teve que se contentar com um lugar na Pramac por mais dois anos, embora com um salário maior.

Martín lutou com Bagnaia pelo título em 2023, enquanto a campanha de Bastianini estava repleta de lesões, mas ele perdeu a batalha na etapa final.

Este ano, ele construiu uma vantagem inicial no campeonato sobre Bagnaia, mas a Ducati novamente o desprezou em favor do hexacampeão Marc Márquez, que havia impressionado a marca italiana com seu desempenho em uma moto GP23 de um ano atrás.

Inicialmente, Martín era a opção preferida da Ducati para 2025, mas a recusa de Márquez em se transferir para a Pramac no próximo ano forçou a empresa a mudar de ideia, fazendo com que Martín, desapontado, cortasse completamente os laços com a Ducati e assinasse um novo contrato com a Aprilia.

Martín chegará à Aprilia, como alguns previram e outros temiam, como o atual campeão, depois de derrotar Bagnaia em um duelo tenso pelo título de 2024.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Isso significa que ele poderia correr em 2025 com o adesivo #1 em sua Aprilia RS-GP, embora ele insista que a decisão de abandonar seu agora famoso #89 será tomada durante as férias entre temporadas.

