A MotoGP iniciou nesta madrugada os trabalhos para o GP da Malásia, 18ª etapa da temporada 2023 e primeira prova da rodada tripla que encerra o campeonato. Enquanto Jorge Martín foi o mais rápido no TL1 à frente de Álex Márquez, a situação se inverteu no TL2, com o espanhol da Gresini sendo o mais rápido da sexta-feira em Sepang.

Martín, que chega a Sepang a apenas 13 pontos de Francesco Bagnaia no Mundial com 111 em jogo nas três provas finais da temporada, abriu o fim de semana como o mais rápido do TL1, marcando o melhor tempo da sessão no fim da regressiva, batendo Márquez por apenas 0s049.

Já Bagnaia, que vem adotando um comportamento diferente nas sextas-feiras das últimas etapas, buscando não forçar a barra, foi apenas o 15º.

Aleix Espargaró foi o piloto que abriu os trabalhos, marcando 02min02s066 nos cinco minutos iniciais da sessão. Aos poucos esse tempo foi caindo, mas precisou de Martín no final para que ele baixasse dos 02min para 01min59s513.

Além de Martín, apenas Márquez com 01min59s562, e Johann Zarco, com 01min59s91, baixaram da marca de 02min na sessão. Franco Morbidelli foi o quarto, com Fabio Quartararo em quinto. Bagnaia foi o 15º na Ducati, à frente de Enea Bastianini e Marc Márquez.

Fazendo uma participação como wildcard pela Ducati, o atual campeão mundial de Superbike, Alvaro Bautista, foi o 22º colocado. Essa é sua primeira participação na categoria desde o GP de Valência de 2018.

Confira o resultado final do TL1 para o GP da Malásia de MotoGP:

Já no TL2 a situação se inverteu, com Márquez liderando a sessão com 0s174 de vantagem para Martín, após marcar 01min57s823 em sua última volta rápida. A KTM veio na sequência, com Jack Miller em terceiro e Brad Binder em quarto, enquanto Maverick Viñales foi o quinto com a Aprilia. Bagnaia foi o oitavo colocado, garantindo uma vaga direta na disputa do Q2.

A sessão começou com uma grande ameaça de chuva, que acabou não se concretizando. Marc Márquez deu o tom do TL2 com 01min59s nos minutos iniciais, antes de ser batido pelo irmão na sequência com 01min58s705.

Nos minutos finais, Martín parecia a caminho de mais uma liderança com 01min57s997, antes de ser superado por Álex Márquez por 0s174, sendo os dois únicos no dia a andarem abaixo de 01min58s.

Luca Marini foi o sexto, com Quartararo em sétimo. O francês da Yamaha, porém, ficou irritado com Morbidelli por atrapalhá-lo em sua volta final. Bagnaia, Marco Bezzecchi e Johann Zarco completaram o top 10 que avança diretamente para o Q2 da classificação.

Morbidelli foi o 11º, seguido de Enea Bastianini, com Marc Márquez em 15º e Joan Mir em 16º. Já Alexi Espargaró, que sofreu três quedas no TL2, foi o 20º.

A MotoGP volta ao circuito de Sepang na madrugada de sexta para sábado para mais três sessões: às 23h10 acontece o terceiro treino livre, seguido da classificação às 23h50 e a corrida sprint às 04h, todas com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 para o GP da Malásia de MotoGP:

