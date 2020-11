Foi só um susto. Após um teste positivo de Covid-19 com baixa carga viral feito na terça, Valentino Rossi passou por outra bateria de dois exames e com os resultados negativos, ele recebeu a liberação para retornar à Espanha e poderá correr no GP de Valência da MotoGP.

Rossi já havia sido forçado a perder a rodada dupla em Aragón no mês passado após ser infectado durante os GPs da França e de Aragón.

Após testar positivo novamente na última terça, Rossi conseguiu os dois resultados negativos para participar do GP da Europa no último domingo, Mas ele voltou a ter resultados positivos na terça, sendo obrigado a voltar à Itália por ter "uma carga viral baixa", sendo recomendado pelos médicos a se submeter a mais dois exames.

O primeiro, feito na quarta, e o segundo, na manhã desta quinta, tiveram resultados negativos e, com isso, ele poderá participar do GP de Valência junto de sua equipe, que foi liberada após uma bateria de testes.

Mais cedo, uma fonte da Yamaha havia confirmado que não colocaria um substituto caso Rossi não pudesse correr. Na semana passada, Garett Gerloff foi convocado para correr no GP da Europa e chegou a participar dos treinos de sexta, mas acabou não participando da prova com a volta do italiano.

Mesmo assim, a Yamaha ainda sofrerá com a perda de cinco membros, incluindo o chefe Massimo Meregalli que estão em quarentena após um dos mecânicos de Maverick Viñales testar positivo.

Já Iker Lecuona, da Tech3, também recebeu a liberação para correr a partir do sábado, depois de perder a última corrida porque seu irmão havia testado positivo.

