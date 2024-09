O último fim de semana de MotoGP ficou marcado pelo acidente entre Aléx Márquez e Pecco Bagnaia, que foi bem grave e gerou muita tensão entre os pilotos. Durante o GP de Aragón, os dois se chocaram e acabaram caindo de suas motos, o que foi alvo de críticas e troca de farpas por alguns dias.

Entretanto, agora, com a cabeça mais fria, Bagnaia decidiu olhar para frente ao chegar em Misano e pediu desculpas ao piloto da Gresini Racing pelas duras críticas que fez.

No calor do momento e da irritação por não conseguir completar a prova, Pecco foi muito duro com suas palavras e acusou Aléx de causar o acidente de propósito.

"Antes de fazer a curva eu já estava um pouco na frente, então ele certamente me viu. Não fechei muito porque minha velocidade foi o suficiente para fechar no caminho, assim que entramos, já senti uma batida de gás, ele procurou o contato".

"Olhando os dados, ele não freou até que caímos, me empurrando para fora a 40 ou 60% de aceleração, é algo inaceitável, é perigoso para certos pilotos fazerem certas coisas".

Entretanto, a versão de Bagnaia é diferente da analisada por Aléx. Para o irmão de Marc Márquez, o próprio Pecco poderia ter evitado o choque.

"Ele pode ficar bravo comigo, eu posso ficar bravo com ele, mas isso não vai mudar o resultado. Quem poderia evitar o contato, era o Pecco. Ele sabia que eu estava lá, eu não sabia que ele estava do lado de fora".

"Se ele tivesse tanto ritmo e fosse tão rápido, ele poderia ter me passado em qualquer outro momento. [...] Ele sabe que estou parado ali e vou entrar ou pelo menos tentar fazer a curva. Ele pode ter a opinião dele e eu posso ter a minha".

Mas, após essa troca de farpas afiadas, Bagnaia decidiu dar um passo atrás e se desculpar por sua colocação forte e por culpar o companheiro de pista completamente pelo ocorrido.

"Quero pedir desculpas a Aléx Márquez, porque quando fiz essas declarações eu estava muito zangado e triste com o que aconteceu. Usei palavras duras; não quis dizer que ele me jogou para fora de propósito. Só queria dizer que a defesa dele foi muito dura, como é normal quando se está brigando pelo terceiro lugar", disse em entrevista ao DAZN.

"Não mudo de ideia sobre o que aconteceu, e que poderia ter sido evitado se ele tivesse freado. Vamos virar a página".

Durante a coletiva de imprensa que abriu o GP de San Marino, o piloto da Ducati explicou que, após o acidente, ainda não está em sua melhor forma.

"A sensação é que não consigo movimentar o corpo como gostaria. Aí sinto dores no ombro, na clavícula e um pouco no pescoço, é normal, porque o impacto na areia foi muito forte e tinha muito peso no ombro. Tive sorte de não quebrar nenhum osso, mas os músculos e ligamentos não estão no seu melhor".

