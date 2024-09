Pecco Bagnaia e Aléx Márquez foram os grandes protagonistas do GP de Aragón, isso porque os dois se envolveram em um grande acidente faltando cinco voltas para o fim da etapa de MotoGP. Porém, ainda foram o assunto mais falado no início da corrida deste fim de semana em San Marino.

Pecco e Aléx se chocaram e acabaram no chão, porém não se machucaram gravemente. Entretanto, após o acidente, ambos trocaram farpas e foram muito duros em suas críticas um contra o outro.

Enquanto Bagnaia culpou o mais jovem dos Márquez pelo choque, irmão de Marc defendeu que Pecco tinha uma visão melhor e poderia ter evitado a curva e, consequentemente, a batida.

Depois de suas primeiras entrevistas, ao chegar em Misano, Bagnaia pediu desculpas pelas duras palavras que usou e disse que entendeu a situação. No entanto, Aléx não ficou muito impressionado com a atitude do companheiro de pista.

"Quando soube que no domingo ele começou a se arrepender, fiquei surpreso. Disse para mim mesmo: bom, você poderia ter fechado na segunda, principalmente pela declaração que você fez, e o assunto estava encerrado. Ele esperou até quinta, o que é respeitável. Foi o que eu disse antes: e os prejuízos na segunda, na terça, na quarta?"

Francesco Bagnaia, Ducati Team, incidente con Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ao ser questionado sobre a dificuldade de um campeão mundial pedir desculpas, Aléx defendeu que deveria ser uma atitude normal, independente da quantidade de títulos.

"Um campeão não tem que fazer isso? É o mesmo para mim, quer eu esteja campeão ou não, somos colegas É verdade que ele é o campeão, mas é só mais um companheiro de marca".

"Agradeço muito, mas esperar até quinta? Quando você percebe no domingo e ele mesmo disse, qual o sentido de não falar na segunda ou terça de manhã? [Se isso tivesse sido feito] então as críticas terminariam aí".

O irmão mais novo de Marc Márquez ainda avaliou como estão suas questões físicas após o choque e queda forte durante a etapa.

"Dois ou três dias não são suficientes para recuperar. Na segunda-feira fiz três horas de fisioterapia e hoje mais duas, mas dia após dia vai indo.

"Estou cada vez melhor. Ainda não me sinto 100%, mas temos esta noite para descansar e acho que meu corpo vai melhorar. O golpe também foi emocional, mas o que você dá na pista é o que importa".

Marc QUEBRA JEJUM e Bagnaia VIVE RUÍNA em BATIDA POLÊMICA com Álex | Martín LUCRA em Aragón! SERTÕES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!