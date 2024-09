Luzes verdes para o segundo treino livre da MotoGP para o GP de Emilia Romagna! Nesta sexta-feira (20), os pilotos tiveram a chance de testar mais uma vez o traçado de Misano. Depois de começar o dia com a pista úmida, o TL2 estava ensolarado e teve Pecco Bagnaia como líder da sessão, seguido por Joge Martín.

Jorge Martín, líder do campeonato, cravou a primeira volta mais rápida, logo sendo desbancado por Pedro Acosta, que ficou com 1m31s325. Pecco Bagnaia fechava o top 3 faltando 52 minutos no cronômetro.

Na curva seis, Jack Miller foi obrigado a retirar a moto do traçado após cair e parar no cascalho. Piloto não teve grandes problemas, mas voltou aos boxes com a ajuda dos comissários de pista.

Acosta também não teve muita sorte na curva 14 e acabou saindo da pista, ralando o braço no traçado até o cascalho. Piloto também voltou para a garagem com a ajuda dos funcionários da categoria.

Faltando 46 minutos, Bagnaia estava na ponta, tendo cravado 1m30s924. Piloto era seguido por Martín, Acosta, Quartararo e Viñales, que fechavam o top 5.

Quando o relógio alcançou a metade do tempo, Martín voltou à ponta com um bom tempo de 1m30s844, seguido ainda por Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Augusto Fernandez, na curva 15, levou um tombo feio de moto, também caindo no cascalho e deixando a prova sem grandes machucados visíveis, mas algum desconforto. Neste momento, Martín ainda seguia na liderança.

Faltando 11 minutos no cronômetro, Marc Márquez conseguiu subir para a segunda colocação, desbancando Bagnaia, mas que logo alcançou a ponta, tomando 1m30s286.

Faltando apenas três minutos no cronômetro, Jorge Martín e Fabio Di Giannantonio caíram na curva oito, com o piloto italiano tendo uma queda grave e rolando algumas vezes no cascalho antes de parar segurando o punho. Importante lembrar que o piloto está se recuperando de outra lesão.

A sessão chegou ao fim com Bagnaia na primeira posição, Jorge Martín em segundo e Marc Márquez como terceiro, fechando a primeira fila.

Logo após a bandeira quadriculada, enquanto fechava sua última volta, Enea Bastianini também caiu na volta 14, mas saiu sem machucados.

