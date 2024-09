Após analisar os dados obtidos durante o teste de Misano, na última semana, a Michelin decidiu voltar atrás e adiar a introdução do novo pneu dianteiro, que estava originalmente previsto para a temporada 2025 da MotoGP.

Apesar de ter recebido uma reação positiva dos pilotos no teste de Misano, a Michelin adotou uma estratégia conservadora e optou por não introduzir os novos compostos em 2025.

A notícia sobre a mudança de planos foi comunicada às equipes na sexta-feira, antes do GP da Emilia Romagna deste fim de semana. A gigante francesa dos pneus teve oportunidades limitadas de usar o novo pneu este ano, com um primeiro teste planejado em Mugello cancelado devido ao mau tempo.

O teste coletivo da semana passada em Misano proporcionou outra oportunidade para a Michelin usar o novo pneu em condições reais, mas os 30 minutos destinados a ele não foram considerados suficientes para tomar uma decisão, que poderia ter consequências importantes para o grid.

A fornecedora oficial de pneus da MotoGP pretende obter mais dados no próximo ano, com o objetivo de introduzir o novo composto em 2026, quando terá certeza de que o pneu é adequado para todas as motos e condições.

"Após o teste de Misano, analisamos todos os resultados, tanto o feedback dos pilotos quanto os dados, e tomamos a decisão de que o novo pneu dianteiro não será introduzido em 2025, como originalmente planejado, mas que o faremos em um estágio posterior", explicou o diretor de MotoGP da Michelin, Piero Taramasso.

"Há várias razões pelas quais tomamos essa decisão. Uma delas é que este ano introduzimos uma nova gama de compostos, tanto dianteiros quanto traseiros, e vimos, em todos os circuitos e com base nos tempos, que eles funcionam e que são bons tanto em termos de aderência quanto de desempenho, porque quebramos praticamente todos os recordes".

"No entanto, eles ainda não atingiram seu limite, portanto, ainda há espaço para melhorias com esses pneus. É por isso que decidimos dar continuidade e continuar com esses compostos também na próxima temporada".

"Outro motivo é o fato de o teste de Misano ter sido bem-sucedido, porque o feedback dos pilotos foi bastante alinhado. Todos eles sentiram que havia potencial nesse pneu, que havia mais aderência e que, embora ele se mova um pouco mais, oferecia boas sensações e bom feedback. No entanto, eles também apontaram que o comportamento é diferente em comparação com a borracha atual, então leva tempo para se acostumar com as sensações, e você também precisa adaptar seu estilo de pilotagem. E essas são coisas que levam tempo".

"Alguns pilotos conseguiram encontrar a sensação certa em poucas voltas, mas já sabemos que um novo pneu dianteiro precisa de tempo para ser compreendido e assimilado".

Taramasso revelou que a Michelin já tinha um extenso programa de testes programado para o restante de 2024 e o início do próximo ano, o que ajudará a fabricante a obter os dados necessários para ajustar o composto para as condições de corrida.

"Analisando todos esses aspectos, nós da Michelin queremos continuar trabalhando e fazer mais algumas mudanças para melhorar o produto. Sabemos que podemos fazer isso sem distorcer o produto", disse ele. "A base é boa, há potencial, mas com algumas mudanças podemos fazer um produto realmente bom. Mas precisamos fazer mais testes. Levaremos uma nova versão para Valência e depois mais algumas nos testes de Sepang e da Tailândia no início do próximo ano".

"Depois, vamos testá-la durante toda a temporada de 2025 em diferentes circuitos e em diferentes condições. Esse será outro ponto importante, pois não se pode confiar em um teste de meia hora em Misano para tomar a decisão de introduzi-la".

"É uma escolha que tem de ser feita mais com a cabeça do que com o coração, embora seja verdade que gostaríamos de vê-la na pista imediatamente. A opção mais razoável, no entanto, é verificar primeiro se ele funciona em outras pistas e situações. Não há necessidade de pressa, porque uma vez que a escolha foi feita, não há como voltar atrás, então acreditamos que essa é a decisão certa".

Destacando o que há de novo no pneu, incluindo o processo de produção por trás dele, ele acrescentou: "Desde o início, tínhamos grandes ambições para esse pneu, porque ele nasceu com um novo processo industrial, que nos permitirá fazer evoluções técnicas mais rápidas e avançadas no futuro".

"Usamos novos materiais; de fato, é um pneu mais leve, com um novo perfil, que deve ser menos afetado pelas variações de pressão e temperatura. Chegamos perto, mas ainda não estamos onde queríamos estar, por isso preferimos levar um pouco mais de tempo e depois propor um pneu que funcione bem em todos os lugares, especialmente para todas as marcas e pilotos".

"Não podemos esquecer que esse composto será aquele que acompanhará a evolução das motos, pois fechará o ciclo das motos atuais e será o mesmo com o qual as novas motos estrearão em 2027, portanto, será um dos pontos que garantirá a estabilidade entre os regulamentos antigos e os novos".

A Michelin substituiu a Bridgestone como única fornecedora de pneus da MotoGP em 2016 e seu contrato atual é válido até o final do atual ciclo de regras em '26. Mas, de acordo com Tarmasso, há uma clara intenção de que a Michelin permaneça na MotoGP quando as motos de nova geração chegarem às pistas em 2027.

"Não é segredo para ninguém que nossa intenção é continuar na MotoGP. Já estamos conversando sobre isso com a Dorna, e o objetivo é estender o contrato no final da temporada", disse ele.

