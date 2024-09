Nesta sexta-feira, os motores da MotoGP voltaram a esquentar! Dessa vez, o circuito em Misano foi o palco dos competidores que tiveram a chance de darem algumas voltinhas para testar o ambiente. Jorge Martin ficou a pouco mais de um segundo de seu recorde de volta na categoria em San Marino e foi 0,037s mais rápido do que o vencedor de Aragón, Marc Márquez.

Em condições quentes e ensolaradas, Martin, que está se recuperando de um vírus estomacal e não está em sua melhor forma física, fez seu melhor esforço na 13ª das 20 voltas da sessão para liderar o TL1, à frente de Márquez e do 'wildcard' da KTM, Pol Espargaró.

O piloto da KTM inicialmente liderou a lista com a versão de desenvolvimento da KTM RC16 e teve um bom desempenho anterior com a moto austríaca na pista, tendo terminado no pódio em Misano em 2020.

Espargaró foi o primeiro de três KTMs no top 10, com Brad Binder em sétimo - a apenas três décimos do líder Martin - e Pedro Acosta na Tech3 em 10º, tendo também registrado a maior velocidade máxima de 301,6 km/h.

Franco Morbidelli, que conquistou a primeira de suas três vitórias em Misano, em 2020, foi o quarto na Pramac Ducati e ficou à frente de Fabio Quartararo, da Yamaha.

O francês começou o dia de forma promissora no local onde comemorou o campeonato de MotoGP de 2021 e onde a Yamaha conduz a maior parte de seu programa de testes em 2024.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró foi o mais rápido da Aprilia, em sexto, logo à frente de Binder, com o campeão mundial Francesco Bagnaia, que disse ainda estar sentindo dores no pescoço e no ombro após o acidente na corrida do último fim de semana, em oitavo.

Maverick Viñales pilotou a outra Aprilia RS-GP24 da fábrica e ficou em nono, à frente de Acosta. Jack Miller, que deve ser anunciado como piloto da Pramac Yamaha, ficou em 11º, com Augusto Fernandez em 12º.

Enea Bastianini, um piloto com três pódios em Misano, ficou a 0,761s do primeiro lugar, em 13º, e ficou à frente do primeiro piloto da Honda na classificação do TL1, Johann Zarco.

A Repsol Honda foi reduzida a representação de apenas um piloto nos treinos, já que Joan Mir não pôde participar da sessão devido a uma doença. O campeão mundial de 2020 precisou de tratamento médico para um vírus estomacal na quinta-feira e ainda não estava em condições de correr nesta manhã.

Luca Marini foi o 18º mais rápido e mais de um segundo mais lento que o primeiro colocado da Ducati.

MotoGP Grande Prêmio de San Marino - Resultados FP1

