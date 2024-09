A Dorna Sports, promotora da MotoGP, deseja adicionar um segundo GP nos Estados Unidos. No entanto, esses planos não devem ser colocados em prática ainda em 2025, isso porque a equipe ainda precisa encontrar um circuito que atenda todas as exigências de segurança da categoria.

A programação completa da próxima temporada deve ser divulgada logo após o GP de Emilia Romagna, mas já está confirmado que começará no Circuito Internacional Chang da Tailândia, no primeiro fim de semana de março.

Também já se sabe que o Circuito das Américas sediará a única rodada programa para a América do Norte. Porém, a Dorna que aumentar o calendário e introduzir o Texas entre os eventos da categoria de motos.

"Definitivamente, há diálogo", disse o CCO da Dorna, Dan Rossomondo, ao falar com o Motorsport.com em Misano.

"Há um interesse das pessoas em sediar o esporte, mas temos padrões de segurança bastante rígidos e não podemos correr em qualquer lugar. Nos EUA, também temos que procurar causar impacto no mercado certo".

É por esse motivo que Austin, no Texas, é uma das maiores opções para a organização. O projeto deve ser implementado no futuro, após pesquisas sobre o mercado e interesse do público em mais um evento.

"Austin fica no centro do país, é uma cidade popular, uma cidade legal e preenche muitos requisitos para nós".

O local do GP passado, Laguna Seca, "provavelmente não é viável no momento" devido à homologação do circuito, que deve atingir os mais altos padrões da FIM para corridas, e à atual ação legal em torno da pista pelos residentes locais.

O Flatrock Motorsports Park, uma nova instalação no Tennessee, também foi cogitado, mas o local ainda não está preparado para o MotoGP, isso porque não atende a todos os requisitos de segurança.

"Eles [Flatrock] estão se concentrando na pista de seu clube, não falamos com eles há algum tempo porque estão interessados em construir sua casa", disse Rossomondo. "Há interesse de um grupo do noroeste, mas isso está em processo".

Indianápolis Motor Speedway sediou a MotoGP entre 2008 e 2015, mas também foi descartado e o traçado imaginado pela Dorna está fora de cogitação.

"O sonho é que possamos fazer com que uma área como Miami funcione para nós e para esse mercado... Mas isso é completamente impossível no momento".

Conseguir mais eventos nos Estados Unidos é uma das prioridades para a empresa, que visa transformar a categoria em um produto de entretenimento global e aumentar seu público. Importante lembrar que a Liberty Media deve adquirir a MotoGP oficialmente até o fim de novembro.

"Os EUA são um foco importante porque ditam muitas decisões econômicas para os parceiros comerciais. Todos os meus parceiros perguntam: 'Quando teremos outra corrida nos Estados Unidos?', mas também precisamos trabalhar o equilíbrio do calendário", acrescentou o americano.

Além do foco nos Estados Unidos, para 2025, a MotoGP também focará no mercado tailandês. Não apenas o segundo e último teste de pré-temporada será realizado em Buriram antes do GP de abertura, mas a Dorna está considerando um evento de lançamento em Bangkok, onde as equipes farão uma apresentação para aumentar o interesse pela nova campanha.

"É um grande mercado de duas rodas", disse Rossomondo sobre o momento tailandês. "Adoramos a cidade de Bangkok e adoramos a ideia de fazer uma apresentação antes do evento lá".

