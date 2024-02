A MotoGP iniciou nesta segunda-feira (19) a última fase de pré-temporada, com mais dois dias de testes no circuito de Losail no Catar, palco da abertura do campeonato. O atual bicampeão Francesco Bagnaia foi o mais rápido do dia, à frente do vice-campeão Jorge Martín.

Após três dias de atividades na Malásia no começo do mês, a MotoGP dá sequência às atividades no Catar a duas semanas do início da temporada.

Depois de um começo lento de dia, com as condições da pista fora do esperado, o pôr-do-sol trouxe uma movimentação mais frenética. Bagnaia levou a GP24 para o melhor tempo do dia com 01min52s040, a apena 0s4 do recorde da pista.

O italiano completou um total de 51 voltas em uma dobradinha da Desmosedici GP24 à frente de Martín, dando continuidade à superioridade mostrada pela Ducati em Sepang.

O começo do dia teve liderança do novato Pedro Acosta, da Tech3 GasGas com 01min58s141 ao final da primeira hora. Mas, com as condições de pista melhorando, os tempos foram caindo vertiginosamente, indo para a casa de 01min54s na terceira hora.

Ao final da sexta e última hora, Bagnaia estava na ponta com 01min52s040, 0s220 à frente de Martín, tendo feito 58 voltas. Aleix Espargaró mostrou uma boa performance com a nova Aprilia para completar o top 3. Brad Binder foi o quarto com a KTM, a 0s296, enquanto Fabio Di Giannantonio foi o quinto colocado com a Ducati de 2023 da VR46.

Fabio Quartararo foi o décimo com a Yamaha, enquanto Joan Mir foi o 13º com a Honda e Marc Márquez foi o 16º, a 0s919 da melhor marca do dia, tendo completado 58 voltas.

Franco Morbidelli segue afastado após seu acidente antes da pré-temporada de Sepang, sem fazer sua estreia pela Pramac, tendo sido substituído por Michele Pirro.

A MotoGP volta à pista de Losail na terça-feira para o último dia de testes de pré-temporada.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

