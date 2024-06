A MotoGP iniciou nesta sexta-feira as atividades para o GP da Itália em Mugello. E o dia terminou com uma primeira vitória para os donos da casa, com Francesco Bagnaia e a Ducati sendo os mais rápidos. A marca colocou cinco de suas motos no top 10, direto para o Q2 da classificação, incluindo Jorge Martín, Marc Márquez e Enea Bastianini.

Mas a grande surpresa do dia ficou com o bom segundo lugar de Álex Rins com a Yamaha, em sua melhor sessão com a marca japonesa em seu ano de estreia na equipe.

No primeiro treino livre do fim de semana, foi a outra marca italiana quem comandou. Com cinco motos no grid, incluindo as duas da equipe oficial, as duas da Trackhouse e Lorenzo Savadori como wildcard, a Aprilia terminou à frente com Maverick Viñales fazendo a melhor volta ao final dos 45 minutos com 01min46s140 com pneus médios novos nos instantes finais.

Fabio Quartararo colocou a Yamaha em segundo com 01min46s328, logo à frente de seu ex-companheiro, Franco Morbidelli, o melhor entre as Ducatis. A marca japonesa parece estar colhendo os frutos dos testes recentes feitos em Mugello.

Apesar de uma queda na curva 10, Pedro Acosta foi o quarto com o líder Jorge Martín fechando o top 5. Sem trocar os pneus na sessão, Marc Márquez foi o sexto, com Aleix Espargaró em sétimo logo à frente de Rins, mesmo tendo ido ao chão na curva 1.

Confira o resultado do TL1 para o GP da Itália de MotoGP:

Já a segunda sessão do dia, que definiu os grupos para a classificação do sábado, foi dominada por Bagnaia, que busca a terceira vitória consecutiva em casa com uma marca de 01min44s938. Porém, o dia do italiano não foi só de festa, com ele sendo investigado pelos comissários por possivelmente atrapalhar Álex Márquez em uma volta rápida nos instantes finais.

Confirmando o bom dia da Yamaha, Álex Rins foi o segundo colocado a quase 0s3 de distância, com Pedro Acosta sendo o terceiro mesmo com uma queda forte na curva 13 no meio da sessão.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira colocou uma das Aprilias da Trackhouse no top 5 com a quarta posição, enquanto Marc Márquez foi o quinto, garantindo uma vaga direta no Q2 pela primeira vez em três corridas. O espanhol vem à frente de outros dois nomes importantes da Ducati, com Enea Bastianini em sexto e o líder Jorge Martín em sétimo.

Completaram o top 10: Álex Márquez, Viñales e Aleix Espargaró, colocando oito motos italianas diretamente no Q2 da classificação do sábado. Por outro lado, Fabio Quartararo foi o maior perdedor da sessão, indo de 3º para 11º nos minutos finais da sessão.

No sábado, o grid da MotoGP retorna à Mugello para mais três sessões: o terceiro treino livre às 05h10, a classificação às 05h50 e a corrida sprint às 10h, todas com transmissão ao vivo da ESPN e do Star+

Confira o resultado do TL2 para o GP da Itália de MotoGP:

