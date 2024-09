Conforme relatado com exclusividade pelo Motorsport.com, a Yamaha está nos estágios avançados de desenvolvimento de um novo motor para a MotoGP, passando a adotar o V4 para a categoria-rainha no lugar do atual em linha. E a chefia da marca japonesa explica os motivos por trás desta decisão ousada, já que a MotoGP passará por uma mudança radical em 2027.

Desde a saída da Suzuki da MotoGP no final de 2022, a Yamaha tem sido a única fabricante a manter um motor de quatro cilindros em linha, mas houve um impulso na marca de Iwata para colocá-la em sintonia com seus rivais.

Falando no GP da Emilia Romagna deste fim de semana em Misano, a Yamaha confirmou que está de fato trabalhando em um novo motor V4 com o objetivo de introduzi-lo antes dos novos regulamentos em 2027. No entanto, o chefe da equipe, Lin Jarvis, explicou que a mudança de filosofia não se deve à crença de que a unidade de quatro cilindros em linha já atingiu seu máximo.

Pelo contrário, a Yamaha quer entender melhor como um motor V4 se compara ao existente na M1 atual, já que também pretende começar cedo o desenvolvimento das motos de 2027.

Quando perguntado sobre o que motivou o desenvolvimento do motor V4, Jarvis disse ao site oficial da MotoGP: "É algo que vem de algum tempo atrás. Quando a Suzuki estava aqui, haviam dois fabricantes com o motor quatro em linha e, obviamente, os outros fabricantes com o V4".

"Nos últimos anos, vimos muitos, muitos desenvolvimentos técnicos no esporte e, é claro, a Suzuki saiu. Portanto, fomos o único fabricante que permaneceu com o motor quatro em linha. Em nossa opinião, o motor quatro em linha ainda tem muita capacidade para ser desenvolvido e aprimorado".

"Mas quando todos os seus concorrentes estão usando V4 e, como estamos de olho nos regulamentos de 2027, é importante que entendamos completamente o potencial de um V4 em comparação com o quatro em linha. Então, com base nisso, há algum tempo tomamos a decisão de iniciar o projeto".

Lin Jarvis Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis não quis especificar quando perguntado sobre quando a Yamaha poderia estrear seu motor V4 na MotoGP. No entanto, ele disse que, se tudo correr conforme o planejado, a marca poderá testá-lo em uma moto em meados de 2025.

"O projeto está dentro do cronograma", disse ele. "Essa é provavelmente a melhor maneira de descrevê-lo. Não posso descrever onde estamos exatamente, mas estamos dentro do cronograma com nosso planejamento. O motor foi projetado e já está no banco de testes. Ainda não o colocamos em uma moto, não é o momento certo para isso, mas estamos ocupados com o desenvolvimento e o projeto. Quando estiver pronto, com os testes de durabilidade, finalmente começaremos a fazer os testes de pista".

Ele acrescentou: "Obviamente, uma de nossas expectativas é analisar e verificar que tipo de motor precisamos para 2027, mas no momento 2027 está muito longe, então precisamos começar agora. Precisamos adquirir experiência - não sabemos quando veremos o motor em uma corrida, mas os testes em pista não estão tão distantes. Com base no desenvolvimento e, esperamos, no desenvolvimento positivo, em meados do próximo ano, poderemos vê-lo na pista".

Rossi RESGATA TRETA do CHUTE em Márquez: "NINGUÉM foi TÃO SUJO" quanto Marc! Por que BRIGA continua?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST debate treta eterna entre Rossi e Márquez! Prévia do segundo GP em Misano e tudo do mundo do motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!