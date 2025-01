A ascensão da Ducati ao topo da MotoGP coincidiu com a queda das fabricantes japonesas. Durante muito tempo, as forças indiscutíveis do campeonato e as favoritas ao título, Yamaha e Honda, foram gradualmente caindo na hierarquia e agora estão lutando para não ocupar o último lugar, muito atrás de suas três rivais europeias.

O domínio da Honda no campeonato foi interrompido abruptamente quando Marc Márquez sofreu uma lesão no início de uma temporada de 2020 que parecia destinada a ele. Depois disso, as vitórias - três para o espanhol em 2021, uma para Álex Rins em 2023 - e até mesmo as chegadas ao pódio se tornaram raras, até se tornarem ilusórias em 2024.

Na Yamaha, Fabio Quartararo conquistou o título em 2021 e permaneceu na disputa contra Pecco Bagnaia no ano seguinte mas, a partir do meio da temporada, ele não conseguiu mais subir no degrau mais alto do pódio. Em 2024, era inconcebível que ele sequer estivesse no pódio.

Essa regressão tem sido frequentemente atribuída à abordagem única das empresas japonesas, que relutam em fazer mudanças repentinas e adotar métodos externos. A situação começou a evoluir nos bastidores: o departamento técnico da Yamaha passou a ser liderado por Max Bartolini, ex-Ducati, no ano passado, enquanto a Honda deu as boas-vindas a Romano Albesiano, que ocupou o mesmo cargo na Aprilia.

A MotoGP também reagiu, trazendo novamente seu sistema de concessões para oferecer grandes vantagens às duas marcas para seu desenvolvimento, sem resultados muito convincentes na pista até o momento. Yamaha e Honda, no entanto, mostraram sinais encorajadores nas corridas finais da temporada, com um top 10 novamente ao alcance.

Em 2024, a Honda marcou 26 pontos no campeonato de construtores nas primeiras dez rodadas da temporada e 49 nas dez rodadas seguintes, com uma clara trajetória ascendente. Em menor escala, esse também foi o caso da Yamaha, com 57 pontos na primeira metade da temporada e 67 na segunda.

Uma comparação da diferença do melhor piloto de cada uma das duas marcas em cada sessão de treinos, a única do fim de semana com todos os pilotos juntos e com uma meta de cronômetro para tentar se classificar diretamente para a Q2, revela uma evolução semelhante.

Na primeira metade do ano, o piloto mais bem colocado da Yamaha tinha um déficit médio de 0,78% em relação ao líder, que mudou apenas marginalmente nos últimos dez finais de semana, subindo para 0,79%. Para a Honda, a diferença caiu de 1,17% para 0,86%. Ao longo de uma volta, portanto, podemos concluir que a Honda fez o maior progresso... mas permaneceu atrás da Yamaha.

Em termos contábeis, a empresa de Iwata está claramente na situação "menos ruim", com um total de 124 pontos, em comparação com os 75 de sua rival, mas, de acordo com Quartararo, a Honda tem uma vantagem técnica sobre a Yamaha. Em Sepang, no final da temporada, ele chegou a julgar que a diferença era gritante.

"De fato, acho que, em termos de desempenho, a Honda é muito mais rápida do que a Yamaha, especialmente neste circuito onde não há curvas rápidas, com exceção da curva 4", explicou ele durante o fim de semana na Malásia. "Mas, por exemplo, na última curva, onde a moto realmente tem que parar em linha reta, virar e acelerar, acho que a aderência da Honda é muito melhor do que a nossa e, em uma pista como essa, isso é algo mais importante".

Rins, que trocou a Honda pela Yamaha em 2024, também sentiu que a Honda tinha "melhor aderência na curva, melhor motricidade e mais velocidade máxima" este ano, tendo também percebido uma mudança em favor da RC213V no final da temporada.

"Há algumas corridas venho dizendo à equipe que eles têm melhor aderência mecânica do que nós, e que em pistas como [Barcelona], onde a aderência é muito ruim, eles parecem ter uma vantagem sobre nós", analisou o espanhol durante o último GP da temporada.

A observação feita pelos pilotos da Yamaha é, até certo ponto, compartilhada pela Honda. Luca Marini acredita que seus rivais começaram com uma vantagem e se beneficiaram da vasta experiência de Quartararo, mas que, ao longo da temporada, a Honda fez mais progressos em sua máquina... sem assumir a liderança.

"Sempre estivemos um passo atrás porque eles começaram em uma posição muito melhor do que nós", disse o italiano. "Fizemos muito progresso, diminuímos a diferença, mas ainda não estamos no nível deles. Também acho que eles desenvolveram a motocicleta durante a temporada, não ficaram parados. Eles ainda estão trabalhando duro e a moto deles melhorou, assim como a nossa".

"Acho que fizemos mais progressos do que a Yamaha, mas eles começaram em uma posição melhor do que a nossa, especialmente com Quartararo, que conhece a Yamaha muito bem e consegue levar a moto ao limite. Ela se encaixa perfeitamente em sua pilotagem, ele sabe muito mais sobre a moto e seu desempenho é sempre melhor do que o nosso. Talvez nem sempre, mas na maioria das vezes. Como piloto, eu diria que no próximo ano serei muito mais forte na Honda".

Marini teve uma temporada muito difícil, ficando em 22º e último lugar no campeonato, mas está "satisfeito" com o progresso feito na última parte:

"Em décimos, eu diria que melhoramos em quatro ou cinco décimos. Isso é muito, porque antes estávamos perdendo 1s4 por volta e agora estamos perdendo um segundo ou até menos na corrida. Obviamente, isso não é suficiente, mas é assim que as coisas são. Estamos buscando outro passo de meio segundo para o próximo ano".

"Ainda há um longo caminho a percorrer", acrescentou Marini. "Talvez não seja possível atingir o nível da Ducati, mas o objetivo é vencer todas as outras marcas, então começaremos a pensar em vencer a Ducati também".

