Após três anos de pole positions de Fabio Quartararo em Jerez, a história da etapa da Espanha na MotoGP mudou neste sábado (30). Em um treino classificatório emocionante, Francesco Bagnaia, da Ducati, superou o francês com uma volta voadora de 1:36.170 e quebrou a sequência 'invicta' do rival, que durava desde 2019.

Aleix Espargaró ficou com a terceira colocação e completa a primeira fila da corrida que será disputada no próximo domingo. Jack Miller e Marc Márquez fecharam o top 5.

Q1

Brad Binder liderou as primeiras passagens do Q1 com 1:37.544, seguido de Pol Espargaró e Álex Rins, que apareciam a apenas alguns décimos do sul-africano. Os dois primeiros passavam ao Q2 e à disputa pela pole position.

Marco Bezzecchi tomou a terceira colocação poucos momentos depois - para ser superado por Johann Zarco em seguida - enquanto Espargaró pulou na liderança e criou uma margem confortável para avançar à segunda fase da sessão.

Na volta seguinte, Rins anotou 1:37.478 e assumiu a ponta no fim da primeira metade de Q1. Binder foi 'empurrado' para fora da zona de classificação.

Com seis minutos para o fim, as motos saíram dos boxes para os últimos momentos da primeira fase de qualificação.

Espargaró voou com 1:37.138 e logo tomou a ponta de Rins. No entanto, Bezzecchi. surpreendeu com 1:37.135 e pulou para a liderança, causando uma bandeira amarela em seguida por ter caído, mas sem maiores problemas para ele e sua moto.

Nos momentos finais, Zarco marcou 1:37.003, assumiu a ponta e 'eliminou' Espargaró, classificando-se ao Q2 junto a Bezzecchi.

Classificação do Q1

Q2

Zarco e Bezzecchi se juntaram a Bagnaia, Quartararo, Takaaki Nakagami, Márquez, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Espargaró, Joan Mir, Jorge Martín e Miller - classificados pelo desempenho nos treinos - na disputa pela pole position.

Logo nas primeiras voltas, Martín caiu no setor 1 e causou uma bandeira amarela. Com isso, teve que correr a pé aos boxes para conseguir retornar à sessão.

Quartararo estabeleceu o tempo referência dos giros iniciais com 1:36.790, acompanhado de Bagnaia e Espargaró na primeira fila parcial. Miller e Márquez fechavam o top 5.

Os pilotos foram aos boxes e saíram com cinco minutos restantes de treino para suas últimas tentativas de volta.

Em seu primeiro giro, Bagnaia tomou a liderança de Quartararo com 1:36.170 e se colocou na pole position com cerca de um minuto e meio para o final. Mais atrás, Bastianini caía e causava uma bandeira amarela, rapidamente retirada.

O francês não conseguiu superar o italiano e viu o rival ficar com a ponta para a corrida. Espargaró pulou para terceiro nos últimos instantes e completa a primeira fila de domingo.

Classificação do Q2

