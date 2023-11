A RNF, equipe satélite da Aprilia, não estará no grid da MotoGP em 2024 após "repetidas infrações e violações do Acordo de Participação". A notícia vem após o time malaio negar múltiplas vezes ao longo do fim de semana em Valência que estaria em crise financeira.

A notícia surgiu na sexta-feira após uma publicação do portal The Race, que apontou que a RNF estaria devendo para diversos fornecedores e que o chefe Razlan Razali estaria pronto para deixar o cargo após desentendimento com a CryptoData, que comprou parte das ações do time no começo do ano.

A RNF tentou negar ainda as dívidas, em uma lista que incluía até a Aprilia, insistindo que cumpriria seu contrato até 2026. Porém, o Comitê de Seleção da MotoGP, que consiste em membros da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), a IRTA (Associação das Montadoras) e a Dorna Sports, divulgou nesta segunda (27) a decisão de barrar a entrada da RNF em 2024.

O comitê vai revisar potenciais novas entradas para equipes independentes em 2024, que usariam as motos da Aprilia.

"O Comitê de Seleção da MotoGP decidiu não selecionar a CryptoData RNF MotoGP Team para 2024. Repetidas infrações e violações do Acordo de Participação que afetam a imagem pública da MotoGP levaram a essa decisão".

A RNR surgiu no fim de 2021 após o fim da Sepang Racing Team e o acordo com a Petronas. O ex-chefe da SRT Razali tornou-se o dono da equipe, que correu com motos Yamaha em 2022 antes da troca para a Aprilia em 2023.

Para 2023, a RNF vendeu parte das ações para a CrypyoData, mas os resultados não vieram, terminando em 8º no Mundial de equipes em 2023.

Na segunda-feira, Razlan realizou uma coletiva de imprensa em Valência, com a presença do Motorsport.com, afirmando que tudo que havia sido divulgado pela RNF até então era falso.

"Acho que a análise geral da minha parte é que, para uma equipe estar onde está hoje, e para a Dorna dizer tais coisas, eu digo que definitivamente há um problema".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

"E só a Dorna pode fazer o que está fazendo para garantir a credibilidade e a imagem do esporte. Então isso significa que há um problema. Ao dizer isso, eu tenho problemas com a CryptoData. Acho que as nossas visões sobre o que queremos da equipe divergem".

"Nós viajamos pelo mundo, fazemos o melhor por nossos pilotos, tentamos ser competitivos e vencer. Sim, há o lado dos negócios, as contas precisam ser pagas. Precisamos de parceiros e patrocinadores. Mas isso vem em segundo para nós. Para eles, é mais sobre o negócio. Para deixar registrado, eu pedi demissão do cargo de diretor da RNF - não fui demitido".

"Só ontem que eu deixei a função de chefe de equipe. Não vou entrar em detalhes, mas é tudo sobre respeito, profissionalismo, fazer o que é certo. Sim, eles estão aqui para mudar como as coisas funcionam e eu respeito isso, estou aberto a isso. Mas há certos pilares que é preciso coexistir os dois lados. E é aí que a situação não se encaixa".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Razlan Razali, RNF MotoGP Racing

No domingo, a CryptoData teria exibido no paddock documentos de um jornalista português que comprovariam gastos indevidos de Razali - algo que ele disse ao Motorsport.com ser uma manobra para descreditá-lo, cobrindo seus próprios erros.

"E eles demoram até o fim da temporada para trazer isso. Eu não vi. É definitivamente uma tentativa de se protegerem, sendo defensivos e me atacando. Estou nesse paddock há 14 anos, desde 2008 como promotor, por 11 no circuito de Sepang e cinco como chefe de equipe. Esses caras chegam este ano e estão fazendo isso. A verdade virá à tona".

Razali confirmou que sim, a RNF está atrasada com pagamentos a todos os fornecedores, não somente a Aprilia, mas não comentou qual é o valor total.

Photo by: RNF Racing Ovidiu Toma, Sito Pons, Razlan Razali, Bogdan Mărunțiș, Wilco Zeelenberg, RNF MotoGP Team

Uma fonte dentro da equipe, que preferiu não se identificar, afirmou que o valor que a CryptoData deve à Dorna se refere ao patrocínio máster do GP da Áustria. A empresa devolve afirmando que a promotora da MotoGP simplesmente quer eles fora do paddock por não acreditar na marca.

"A Dorna fez tudo certo para aceitá-los como parceiros do GP da Áustria, assinaram um contrato de três anos e chegamos a essa situação. No ano passado, quando estávamos em uma situação difícil, a Dorna tentou nos apresentar a potenciais novos parceiros, o que não funcionou, até que a CryptoData chegou e começamos a discutir".

"A Dorna também fez todo o procedimento correto ao aceitá-los como um acionista majoritário da equipe".

Photo by: RNF Racing RNF Racing press conference with Razlan Razali, Founder and Team Principal RNF Racing, Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer of Dorna Sports

Razali ainda possui 40% das ações da equipe, mas não quer lutar para manter sua parte, querendo se livrar disso. Boa parte disso é porque a RNF foi nomeada como homenagem aos seus filhos, e ele não quer arruinar o valor sentimental que o time tem para ele.

Outro elemento chave para Razlan querer se livrar para focar em outros desafios no esporte é porque sua equipe representa o grande mercado asiático nas corridas de moto, com equipe da região sendo pouco representadas no esporte a motor mundial.

A Aprilia ainda não comentou publicamente a situação. Ambos os pilotos da RNF, Miguel Oliveira e Raúl Fernández, têm contrato direto com a montadora. Então, por enquanto, mesmo com a incerteza sobre qual será a equipe satélite da Aprilia, suas vagas no grid devem estar seguras.

