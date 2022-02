Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Gresini, Enea Bastianini, liderou o último dia de testes da MotoGP em Sepang depois de quebrar o recorde da volta do circuito e liderar um pelotão equilibrado. A sessão de pré-temporada da categoria antes do campeonato de 2022 seguiu neste domingo (6) na Malásia, com tempos de volta rápidos e furiosos desde o início.

Durante a primeira hora, o italiano foi o primeiro colocado com um tempo de 1:58.131, à frente líder de sábado, Aleix Espargaró, da Aprilia, por 0s026.

A marca foi a referência ao longo do dia, e ficou a expectativa de que as tentativas no final do dia fariam o recorde da volta cair para 1m57s pela primeira vez. No entanto, perto do intervalo, uma chuva leve caiu no circuito de Sepang – o que acabou piorando a ponto da maioria das equipes encerrar o dia.

Vários pilotos aproveitaram a oportunidade para testar suas motos no molhado, incluindo os estreantes Darryn Binder (RNF), Marco Bezzecchi (VR46), Raúl Fernández da (Tech3) e Fabio Di Giannantonio (Gresini). Remy Gardner (Tech3) optou por não correr devido a dores no pulso recentemente quebrado.

Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Outros, como o atual campeão, Fabio Quartararo, em sua Yamaha de fábrica, Francesco Bagnaia, da Ducati, e Alex Márquez, da LCR, também se aventuraram por algumas voltas com pneus de chuva.

Jorge Martín, da Pramac – que também completou algumas voltas no molhado – foi o terceiro mais rápido, atrás de Espargaró e Bastianini.

Foi revelado no sábado que a Ducati está testando um novo dispositivo de altura dianteira que pode ser ativado nas curvas junto com o traseiro.

A Suzuki seguiu analisando seu novo motor e outras atualizações gerais de 2022 no domingo, com Joan Mir – que sofreu um acidente no início do dia e ficou em 12º – dizendo à mídia que vê "bom potencial" nele.

Álex Rins foi o quarto mais rápido, à frente da segunda Aprilia, de Maverick Vinales, que fechou o top 5.

Classificação do segundo dia de pré-temporada da MotoGP:

Pos Piloto Equipe Marca Tempo Diferença 1 Enea BASTIANINI Gresini Racing DUCATI 1'58.131 2 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing APRILIA 1'58.157 0.026 3 Jorge MARTIN Pramac Racing DUCATI 1'58.243 0.112 4 Alex RINS Team SUZUKI SUZUKI 1'58.261 0.130 5 Maverick VIÑALES Aprilia Racing APRILIA 1'58.261 0.130 6 Francesco BAGNAIA Ducati Team DUCATI 1'58.265 0.134 7 Fabio QUARTARARO Yamaha YAMAHA 1'58.313 0.182 8 Marc MARQUEZ Repsol Honda HONDA 1'58.332 0.201 9 Johann ZARCO Pramac Racing DUCATI 1'58.413 0.282 10 Pol ESPARGARO Repsol Honda HONDA 1'58.420 0.289 11 Luca MARINI VR46 Team DUCATI 1'58.430 0.299 12 Joan MIR Team SUZUKI SUZUKI 1'58.529 0.398 13 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda HONDA 1'58.607 0.476 14 Jack MILLER Ducati Team DUCATI 1'58.645 0.514 15 Miguel OLIVEIRA KTM Factory KTM 1'58.701 0.570 16 Marco BEZZECCHI VR46 Team DUCATI 1'58.710 0.579 17 Alex MARQUEZ LCR Honda HONDA 1'58.800 0.669 18 Brad BINDER KTM Factory KTM 1'59.016 0.885 19 Raul FERNANDEZ Tech 3 KTM KTM 1'59.180 1.049 20 Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Racing DUCATI 1'59.197 1.066 21 Cal CRUTCHLOW Yamaha Factory YAMAHA 1'59.262 1.131 22 Andrea DOVIZIOSO RNF MotoGP YAMAHA 1'59.284 1.153 23 Remy GARDNER Tech 3 KTM KTM 1'59.348 1.217 24 Franco MORBIDELLI Yamaha YAMAHA 1'59.365 1.234 25 Darryn BINDER RNF MotoGP YAMAHA 1'59.857 1.726 26 Sylvain GUINTOLI Suzuki Test SUZUKI 1'59.996 1.865 27 Takuya TSUDA Suzuki Test SUZUKI 2'05.678 7.547

F1: HAAS faz lançamento 'FAKE' do carro de 2022; confira como ficou e as EXPECTATIVAS da equipe

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: