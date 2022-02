Carregar reprodutor de áudio

Aleix Espargaró liderou a tabela de tempos do primeiro dia de pré-temporada da MotoGP 2022, em Sepang, enquanto Marc Márquez caiu duas vezes. Os preparativos para o próximo campeonato da divisão começaram a todo vapor na Malásia e o paddock fez sua primeira visita ao circuito desde o início da pandemia de Covid-19 e. 2020

Embora três dias de shakedown para pilotos de teste e novatos já tenham ocorrido no início desta semana, a sessão de oito horas deste sábado (5) iniciou oficialmente os trabalhos da categoria rainha no ano. Este foi apenas o primeiro de cinco dias de pré-temporada, com três deles marcados para a nova pista de Mandalika, na Indonésia, no próximo fim de semana.

Assim que a luz verde acendeu no pit lane na manhã de sábado, a pista estava cheia de atividade.

No final da primeira hora, Espargaró, da Aprilia, liderou os tempos com um 1:58.371, que foi a referência até ao final do dia, enquanto ele e o companheiro de equipe, Maverick Viñales, colocavam o novo RS-GP à prova.

Álex Rins, da Suzuki, foi terceiro a 0s1 do líder, apesar de uma queda. O espanhol e o parceiro de garagem, Joan Mir, testaram motor, chassi, componentes de suspensão e aerodinâmica atualizados.

Enea Bastianini foi o melhor da Ducati, em quarto, à frente de Johann Zarco, da Pramac, e do campeão da última temporada, Fabio Quartararo, completando os seis primeiros.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A dupla da Honda - Márquez e Pol Espargaró - teve três RC123Vs para testar no sábado, uma com especificações de 2021, enquanto as outras eram variações de 2022.

O hexacampeão – liberado para pilotar no mês passado depois de três meses parado com problemas de visão – foi o melhor da fabricante japonesa em oitavo, a 0s916 do ritmo, apesar de duas quedas ao longo do dia.

O vice-campeão de 2021, Francesco Bagnaia, terminou com um discreto 19º em sua Ducati, com o companheiro de equipe, Jack Miller, em 22º.

Classificação do primeiro dia de pré-temporada da MotoGP

Classificação do primeiro dia de pré-temporada da MotoGP

Pos Piloto Equipe Moto Tempo Diferença 1 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing APRILIA 1'58.371 2 Maverick VINALES Aprilia Racing APRILIA 1'58.384 0.013 3 Alex RINS Team SUZUKI SUZUKI 1'58.471 0.100 4 Enea BASTIANINI Gresini Racing DUCATI 1'58.638 0.267 5 Johann ZARCO Pramac Racing DUCATI 1'58.946 0.575 6 Fabio QUARTARARO Yamaha MotoGP YAMAHA 1'59.002 0.631 7 Joan MIR Team SUZUKI SUZUKI 1'59.067 0.696 8 Marc MARQUEZ Repsol Honda HONDA 1'59.287 0.916 9 Pol ESPARGARO Repsol Honda HONDA 1'59.353 0.982 10 Marco BEZZECCHI VR46 Racing DUCATI 1'59.468 1.097 11 Cal CRUTCHLOW Yamaha Factory YAMAHA 1'59.558 1.187 12 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda HONDA 1'59.634 1.263 13 Raul FERNANDEZ Tech 3 KTM KTM 1'59.682 1.311 14 Brad BINDER KTM Factory KTM 1'59.784 49 1.413 15 Alex MARQUEZ LCR Honda HONDA 1'59.913 1.542 16 Miguel OLIVEIRA KTM Factory KTM 1'59.945 1.574 17 Jorge MARTIN Pramac Racing DUCATI 1'59.949 1.578 18 Luca MARINI VR46 Racing DUCATI 1'59.966 1.595 19 Francesco BAGNAIA Ducati Team DUCATI 2'00.027 1.656 20 Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Racing DUCATI 2'00.047 1.676 21 Franco MORBIDELLI Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.107 1.736 22 Jack MILLER Ducati Team DUCATI 2'00.177 1.806 23 Andrea DOVIZIOSO Yamaha RNF YAMAHA 2'00.342 1.971 24 Remy GARDNER Tech 3 KTM KTM 2'00.470 2.099 25 Darryn BINDER Yamaha RNF YAMAHA 2'00.818 2.447 26 Sylvain GUINTOLI Suzuki Test Team SUZUKI 2'01.390 3.019 27 Lorenzo SAVADORI Aprilia Test Team APRILIA 2'04.385 6.014 - Takuya TSUDA Suzuki Test Team SUZUKI no time

