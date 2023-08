A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Áustria, 10ª etapa da temporada 2023. E no TL2, que definiu os grupos para a classificação do sábado, Marco Bezzecchi foi o mais rápido à frente de Maverick Viñales e do líder e atual campeão, Francesco Bagnaia, enquanto a dupla da Honda, Marc Márquez e Joan Mir, ficaram de fora do top 10.

Assim como em Silverstone, o primeiro treino livre deixa de valer para a formação dos grupos de classificação do sábado, sendo uma sessão dedicada exclusivamente para testes. Realizada com pista seca, Johann Zarco foi o mais rápido com 01min29s838, 0s4 à frente do segundo colocado, Fabio Quartararo.

Maverick Viñales foi o primeiro a fazer volta rápida com 01min31s751, sendo superado logo na sequência por Enea Bastianini com 01min30s852. Nos minutos finais, Quartararo parecia a caminho de garantir a ponta da sessão em meio aos testes de um novo pacote da Yamaha, mas foi superado por Zarco em sua última tentativa.

Marc Márquez sofreu uma queda nos momentos finais do TL1 após ir parar na brita da curva 4, perdendo o equilíbrio ao tentar se livrar das pedras. Ele terminou a sessão apenas na 18ª posição.

Confira o resultado final do TL1 do GP da Áustria de MotoGP:

Com Valentino Rossi presente no Red Bull Ring neste fim de semana, Bezzecchi cravou um novo recorde no layout revisado de Spielberg para liderar o TL2 com apenas 0s044 de vantagem para Viñales. Porém, o italiano da VR46 ficou parado na curva 4 pouco antes do fim da sessão por pane seca. Bagnaia, Brad Binder e Zarco completaram o top 5.

A sessão de 60 minutos foi atrasada em 10 minutos devido a um incidente no TL2 da Moto2, levando a uma substituição de cerca. E com a ameaça de chuva, a pista esteve movimentada desde o primeiro minuto.

Bagnaia foi o primeiro a marcar uma volta rápida com 01min30s511, antes de ser superado pelo 01min29s618 de Viñales.

Na segunda metade da sessão, as bandeiras de chuva começaram a dar as caras, com a garoa aparecendo em certas partes da pista. Mas a precipitação nunca chegou a influenciar as condições, com Bagnaia marcando 01min28s821 a menos de dez minutos do fim.

Tendo ficado no top 10 por boa parte do TL2, Márquez foi forçado a abortar uma última volta rápida após ser atrapalhado por Pol Espargaró. Com isso, o espanhol ficou de fora da zona de corte para o Q2, tendo que disputar a primeira parte da classificação no sábado, assim como seu companheiro de Honda, Joan Mir.

A MotoGP volta ao Red Bull Ring no sábado para mais três sessões: o terceiro treino livre, às 05h10, a classificação, às 05h50, e a corrida sprint às 10h, todas no horário de Brasília e com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado do TL2 do GP da Áustria de MotoGP: