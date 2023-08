Marc Márquez diz não ter pressa para decidir seu futuro na MotoGP para 2025 e além, mesmo com o crucial teste de Misano se aproximando no próximo mês, com a sessão devendo ter um papel importante nessa decisão.

O hexacampeão da categoria fez apenas 15 pontos nas nove primeiras etapas da temporada 2023, seu pior início de campanha desde a estreia na MotoGP em 2013. Dos nove finais de semana, Márquez ficou de fora de três deles e optou por não disputar as provas da Alemanha e da Holanda. Nas demais, pontuou apenas nas sprints, sofrendo quedas em todos os GPs que correu.

Isso só aumenta a crise vivida pela montadora japonesa, com rumores de uma potencial saída de Márquez da Honda, antes até do fim do contrato do espanhol em 2024.

E enquanto ele afirmou em Silverstone que sua intenção é honrar o contrato atual com a Honda, as incertezas seguem em meio a ligações do espanhol com a KTM. Porém, a montadora austríaca já deixou claro que não tem como acomodar Márquez em 2024, já tendo cinco pilotos sob contrato para quatro motos.

Caso Márquez permaneça com a Honda para 2024, seu futuro com a marca dependerá do que ela conseguirá entregar ao piloto do protótipo da nova moto no teste de Misano, marcado para setembro após o GP de San Marino.

Com os acordos de fábrica para 2025 devendo ser fechados cedo, como tem sido há anos, Márquez insiste não ter pressa para tomar decisão.

"Os rumores de 2024 ainda não estão encerrados", disse. "Cada semana há um rumor diferente, então nem comecem com 2025! Piadas a parte, claro, em Misano chegará a nova moto e vamos seguir trabalhando".

"Mas não há pressa para o futuro. É importante entender o nível das motos, meu nível, porque sempre estou buscando ir além. Mas ainda nesta segunda metade de 2023 eu preciso trabalhar em mim mesmo, melhorar meu nível para evitar os erros da primeira metade. Depois falaremos do futuro".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Em uma entrevista recente à ServusTV da Áustria, Márquez rasgou elogios ao trabalho da KTM, afirmando que o método utilizado pela montadora e as demais europeias deveria ser copiado pela Honda.

"No final, todas as montadoras têm as mesmas ambições, e todas buscam encontrar as melhores soluções. Mas nos últimos anos parece que as europeias foram mais rápidas no desenvolvimento das motos, e essa é a principal diferença".

"Por que? Não sou engenheiro, não estou na fábrica para entender. Mas é verdade que a KTM tem um modo agressivo em sua forma de escolher engenheiros, de encontrar o melhor projeto. Eles têm o 'estilo europeu': se o lado esquerdo é o melhor, eles vão para a esquerda".

"Se o direito é o melhor, eles vão para a direita. Tenho boas palavras para dizer sobre a KTM, mas não porque estou fingindo. Se um piloto é rápido e está fazendo um bom trabalho, você diz. E quando uma montadora está fazendo um bom trabalho, você diz".

"A evolução da KTM nos últimos anos foi boa, assim como a Ducati e a Aprilia no passado. Então precisamos focar em nós mesmos e em nossa garagem para entender o que eles fizeram melhor e tentar copiar ou mesmo evoluir".

