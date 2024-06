MotoGP: Bezzecchi será companheiro de Martín na Aprilia em 2025

Atualmente piloto da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi está finalizando um acordo que lhe garantirá a vaga na equipe oficial da Aprilia para a temporada 2025 da MotoGP ao lado de Jorge Martín, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Essa mudança acontece um ano depois que Bezzecchi, vencedor de três GPs em 2023, optar por não ter uma Ducati do ano com a Pramac para 2024, permanecendo na VR46 em uma Desmosedici de um ano atrás.

O Motorsport.com apurou que a operação que levará o atual piloto da VR46 a se tornar companheiro de equipe de Martín na estrutura de fábrica da Aprilia deve ser finalizada nos próximos dias.

Nos últimos dias, quando as conversas com a Aprilia se intensificaram, a Ducati desenvolveu uma estratégia para tentar matar dois coelhos com uma cajadada só: a ideia era evitar perder a Bezzecchi e a Pramac juntando os dois.

No final das contas, esse plano não se concretizou e Bezzecchi assinará com a Aprilia e, muito provavelmente, a equipe Pramac de Paolo Campinoti assinará com a Yamaha como sua nova satélite.

É surpreendente o fato de o piloto italiano preferir pilotar uma RS-GP em vez da Ducati de última geração, cujo desempenho, no papel, deveria ser melhor do que o da Aprilia.

Marco Bezzecchi, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Também é verdade que o salto de qualidade da GP24 foi maior do que ele havia projetado, com Bezzecchi lutando para se encontrar com a GP23 até agora, após sete rodadas - ele está em 11º lugar na classificação, duas posições atrás do companheiro de equipe, Fabio Di Giannantonio.

Está claro que a chegada de Marc Márquez à equipe oficial da Ducati em 2025, quando ele se tornará companheiro de Francesco Bagnaia, causou algum desconforto, para não dizer irritação, no time de Valentino Rossi, tanto na academia de treinamento que leva seu nome e na VR46.

O Motorsport.com apurou que a Ducati e a VR46 estão a um passo de renovar sua aliança, que pode ser fortalecida com o fornecimento de motos atualizadas, desde que a Pramac aceite a proposta da Yamaha.

Precisamente por esse motivo, os de Valentino veem a adição de Márquez como uma ameaça ao ecossistema que tem lidado até agora; que viu Bagnaia conquistar os dois últimos títulos de MotoGP, e que posicionou a VR46 como a aliada perfeita para a Ducati.

"O que está claro é que a contratação de Marc não foi bem aceita", disse uma fonte da VR46 a este repórter. "Não se trata apenas do fato de eles terem jogado fora a filosofia da marca, mas também de que ele certamente não trará estabilidade".

A adição de uma figura tão controversa como Márquez ao universo da VR46 pode muito bem ter provocado uma reação de desconfiança por parte de Bezzecchi, que também se encaixa perfeitamente no perfil que a Aprilia está procurando - uma fabricante italiano que espera receber de braços abertos um piloto da mesma nacionalidade.

