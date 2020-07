O multicampeão da MotoGP Valentino Rossi está próximo de anunciar seu acordo com a Petronas SRT, equipe satélite da Yamaha para 2021. E segundo o chefe da equipe, Razlan Razali, qualquer dúvida que ele teria sobre a forma do italiano foram embora após a ótima performance do Doutor no GP da Andaluzia.

Na prova do último domingo, Rossi voltou ao pódio da MotoGP pela primeira vez desde o GP das Américas de 2019, após terminar em terceiro lugar. A corrida foi uma redenção do final de semana do GP da Espanha, quando ocupava apenas a 10º posição quando abandonou.

O próprio italiano admitiu preocupação com sua decisão de continuar na MotoGP em 2021 após a performance no GP da Espanha. E Razali, em entrevista à Gazzetta dello Sport, também expressou o mesmo sentimento.

"Vale é Vale", disse. "Para ser honesto, eu tive dúvidas depois da primeira corrida. Mas eu ficava repetindo para mim mesmo que o Doutor daria a volta por cima, e ele deu. Ele me impressionou bastante, principalmente considerando as condições extremas da corrida".

Razali também disse que a performance de Rossi no GP da Andaluzia "tornou mais fácil" a explicação da escolha do italiano aos investidores da equipe.

"Isso torna tudo mais fácil. Somos a Petronas [SRT], e fazemos escolhas baseadas em nosso negócio, mas não podemos ignorar os fãs, que podem preferir um piloto local. Não é uma escolha forçada, porque ele não é um piloto normal".

"Levou um tempo, certamente, mas o que ele fez no domingo tornou mais fácil explicar aos investidores porque escolhemos Valentino".

O impasse para a oficialização do acordo de Rossi gira em torno da equipe do italiano, apesar de Razali afirmar que, na verdade, tem a ver com a definição da "estrutura" entre Yamaha, Valentino e Sepang.

Razali insiste que não quer que a SRT se torne "famosa" simplesmente por ter Rossi na equipe, e espera continua a "filosofia" construída desde 2019 com Quartararo, que lidera o campeonato no momento.

"Não queremos que nossa equipe seja famosa por causa do Valentino. Queremos que todos que corram conosco busquem resultados. De um certo ponto de vista, me dá mais felicidade ao criar algo do nada e chegar ao ponto que estamos agora com Fabio".

"Queremos continuar essa filosofia, e com Valentino queremos ter certeza que poderemos ajudá-lo. Não queremos ser populares porque ele está lá, mas ajudá-lo a ser competitivo, mesmo com sua idade".

"Após conversar com ele e sua equipe, estamos começando a entender o que ele precisa".

