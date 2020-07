A dominância da Yamaha no GP da Andaluzia de MotoGP, foi beneficiada por uma técnica de preparação de pneus que a Michelin aconselhou todas as equipes a realizar. Na prova, Fabio Quartararo não foi desafiado por nenhum rival e a montadora japonesa terminou fazendo uma limpa no pódio, com Maverick Viñales e Valentino Rossi fechando o Top 3.

O Motorsport.com apurou que a fornecedora dos compostos da categoria mandou um e-mail para todos os times durante a segunda etapa, recomendando que utilizassem o pneu traseiro macio da prova logo na sessão de aquecimento de domingo. A técnica consiste em três voltas: uma volta de saída lenta, uma volta rápida e uma volta rápida de volta aos boxes.

A ideia por trás disso é que a esfoliação remove o filme do pneu e, depois que é deixado para esfriar, antes de ser colocado novamente nos cobertores, uma reação química ocorre na borracha.

Isso torna o pneu mais resistente ao calor, com sua faixa de trabalho 10 graus mais fria que o normal, o que aumenta a durabilidade da borracha.

Um porta-voz da Michelin explicou: “De tempos em tempos, fazemos recomendações para as equipes que acreditamos que podem ajudá-las, mas a escolha de segui-las é sempre delas”.

“Você faz as três voltas. Depois você deixa os pneus descobertos com os aquecedores para esfria-los. Uma vez que estiverem frios, você os cobre novamente até o início da prova”.

“O procedimento faz o composto ficar mais resistente ao calor e pode reduzir a temperatura em até 10 graus”.

Apenas os quatro pilotos da Yamaha e Alex Rins, da Suzuki, completaram o aquecimento com o pneu macio que eles usariam mais tarde nas corridas, mesmo que todo o campo tenha optado pelo composto traseiro macio.

Com a temperatura da pista chegando aos 60°C na corrida, Quartararo, vencedor da prova, foi capaz de se beneficiar instantaneamente ao abrir uma liderança confortável nas voltas iniciais.

“Normalmente sempre começamos com um pneu completamente novo no grid de largada”, disse Quartararo após a corrida. “Mas desta vez decidimos dar três voltas com o pneu no aquecimento na manhã e então sair para a corrida com o pneu já usado”.

“Fez efeito e eu gostaria de parabenizar a equipe”.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Photo by: MotoGP

