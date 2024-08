Fabio di Giannantonio vive um fim de semana para esquecer no GP da Áustria de MotoGP. Após sofrer um acidente nos treinos livres desta sexta-feira, o italiano da VR46 foi considerado oficialmente inapto para o restante da etapa.

Os problemas do italiano começaram antes mesmo do início das atividades de pista, com um problema em seu voo que o forçaram a chegar em cima da hora ao Red Bull Ring. E, assim que os treinos começaram, outras dores de cabeça surgiram.

Nos estágios iniciais da segunda sessão de treinos livres, o italiano sofreu um acidente que inicialmente parecia inofensivo, mas que acabou sendo mais sério do que o esperado.

Levado primeiro para o centro médico, ele foi transferido para o hospital Judenberg para mais exames sobre seu ombro, que parecia dolorido.

O resultado foi claro: deslocamento do ombro esquerdo. Diggia não recebeu um ok do corpo médico da MotoGP e, por isso, não poderá ir para a pista amanhã. O fim de semana chegou ao fim para o piloto da VR46, que estava no Red Bull Ring após a renovação oficial com a equipe de Valentino Rossi.

Apesar de uma "desistência" na quinta-feira devido a um voo perdido na quarta-feira e remarcado para o dia seguinte, Diggia chegou ao Red Bull Ring pronto para a disputa e, na primeira sessão de treinos livres, fez a oitava posição, o que o tornou um dos principais candidatos às vaga no Q2. No entanto, a desistência de quinta-feira foi apenas um prenúncio do que aconteceria algumas horas depois.

