MotoGP: Bagnaia se sente "muito próximo da perfeição" com Ducati

A batalha pelo título da MotoGP continuará no Red Bull Ring, com Jorge Martín e Pecco Bagnaia se distanciando. Martín recuperou a liderança em Silverstone, mas Bagnaia está apenas três pontos atrás, tendo reduzido a diferença que chegou à 39 pontos na Catalunha. O italiano diz que a moto Ducati está "muito próxima da perfeição".

O bicampeão não conseguiu tirar o máximo proveito da Ducati no início da temporada e teve um grande avanço em Jerez, uma corrida em que a Ducati não sofreu mais com vibrações na traseira e monopolizou o pódio na corrida principal.

"A primeira parte da temporada não foi muito boa", disse Bagnaia para o site oficial da MotoGP. "Nas primeiras três ou quatro corridas, venci no Catar, mas depois disso, em Austin e Portimão, tivemos um pouco de dificuldade porque nos testes [de janeiro] havia algo que não pudemos testar, não tínhamos terminado o trabalho completamente porque tínhamos muitas coisas para fazer.

"Terminamos o trabalho em Jerez na sexta-feira. Até então, estávamos com um pouco de dificuldade, eu não estava muito feliz com a nova motocicleta e não foi fácil, mas depois disso fizemos muito progresso".

"Vencemos em Jerez, em Le Mans lutei pela vitória novamente e depois venci as últimas corridas [antes da pausa]. Minha sensação com a moto está melhorando. Assim que entendi como trabalhar com esta motocicleta, fizemos muito progresso. Vamos continuar assim".

Apesar de tudo isso, Bagnaia não está tão à vontade em sua moto como há dois anos, ano de seu primeiro título de MotoGP: "Estamos muito próximo da perfeição na moto, mas ainda faltam alguns pequenos detalhes. Ainda estamos trabalhando duro, a [moto] 2024 é um compromisso entre a 2022 e a 2023, mas ainda acho que a 2022 foi a melhor. Para mim, foi a melhor que já pilotei no Campeonato Mundial de MotoGP."

Um duelo... por enquanto?

Bagnaia será o favorito no GP da Áustria, onde está invicto desde 2022, mas ele espera uma batalha intensa com Martín nas próximas corridas: "Estamos chegando a circuitos onde ambos somos muito bons, como Misano ou Aragão. Será importante sermos mais fortes. Vou começar do zero".

Pecco Bagnaia e Jorge Martín Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia não está pensando apenas nos três pontos que o separam de Martín, mas também está olhando para trás. Enea Bastianini, vencedor das duas corridas em Silverstone, está 46 pontos atrás de seu companheiro de equipe e Marc Márquez, embora limitado por uma Ducati de geração mais antiga, continua sendo uma ameaça com 59 pontos. Bagnaia, portanto, prefere não se concentrar apenas em Martín.

"Sabemos perfeitamente que Jorge e eu somos os dois pilotos mais rápidos do momento, de longe. No momento, estamos fazendo um pouco de diferença para os outros, mas tenho quase certeza de que Marc e Enea irão recuperar um pouco no segundo semestre. Outros pilotos também. Vai ser difícil, mas o importante é lutar o tempo todo no pelotão da frente e estar na frente".

Nessa maratona, Bagnaia sente que tem a vantagem da experiência adquirida nos últimos dois anos, que o levou a passar da perseguição a Fabio Quartararo, em 2022, para a perseguição a Martín, na última temporada. O resultado foi o mesmo em todas as ocasiões, com dois títulos mundiais consecutivos para o piloto da Ducati.

"Passei por muitas, muitas situações nas últimas duas temporadas. Em 2022, ganhei o título depois de estar 91 pontos atrás. No ano passado, ganhei depois de liderar o campeonato quase desde o início da temporada".

"Aprendemos muito dessa maneira e quero continuar da mesma forma: vencer, vencer, vencer. Estamos preparados. Conhecemos perfeitamente nosso potencial e sabemos que, se trabalharmos duro, seremos muito fortes. É algo que funciona a nosso favor".

"Estou me sentindo bem no momento", acrescentou Bagnaia. "Não quero dizer que estou em minha melhor forma, mas estamos definitivamente em um bom nível. Estou progredindo o tempo todo, estou trabalhando muito em casa para estar sempre em forma, sempre perfeito e sem me cansar em muitas situações. Acho que isso ajuda muito a obter esse tipo de resultado", conclui.

