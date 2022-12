Carregar reprodutor de áudio

Hoje, o hexacampeão Marc Márquez é o piloto mais bem pago da MotoGP, mas seu ex-companheiro, Jorge Lorenzo, acredita que a Honda não deve oferecer ao espanhol uma renovação tão vultosa quanto a atual.

Em 2020, a Honda anunciou a renovação com Márquez por mais quatro anos, válido até o fim de 2024. Naquele momento, o espanhol ganhava o sexto título em sete anos na classe rainha, e a aposta da montadora parecia segura, por mais que o valor pudesse pesar: 25 milhões de euros por temporada, uma cifra nunca antes vista na categoria.

Cinco meses após o anúncio e ainda sob o contrato anterior (válido para 2019 e 2020), Márquez sofreu o acidente em Jerez que mudou a trajetória de sua carreira. Mesmo com todo o processo tortuoso desde então, a Honda sempre respeitou o acordo com o espanhol.

Do contrato firmado em 2020, restam a Márquez mais duas temporadas, a de 2023 e a de 2024, quando terá 31 anos. E em uma entrevista recente ao Motorsport.com, o próprio piloto reconheceu que, se a Honda não puder lhe dar uma moto competitiva para lutar por títulos, ele poderá ir para outra montadora.

"Sinto um grande respeito pela Honda, pela forma como me trataram durante esses anos de lesão, foi uma forma de cuidado especial", disse. "Sei que não foi normal e por isso sempre terei todo respeito pela Honda".

"Mas agora, minha mente está novamente volta a atingir o mais alto com a Honda. Por isso, se não for possível, se sentir que não tenho as ferramentas, tentarei encontrar o melhor para mim".

Jorge Lorenzo, que após a conquista do tricampeonato da MotoGP com a Yamaha foi para a Ducati com o maior contrato da história da categoria até então (30 milhões de euros por dois anos), acredita que, na situação atual, Marc terá que escolher entre os títulos ou o dinheiro.

"Marc quer seguir ganhando mundiais e, agora, isso não é possível com a Honda", disse Lorenzo à DAZN. "Então vai chegar a um ponto em que ele terá que escolher entre ganhar o Mundial ou o dinheiro, e na verdade não acredito que a Honda seguirá oferecendo o mesmo contrato a ele".

Para o espanhol, que ficou dois anos na Ducati e venceu três corridas, o domínio da marca italiana pode durar.

"Vejo um futuro bastante vermelho nos próximos anos, sobre tudo com Dall'Igna. Se ele seguir na Ducati, acredito que seguirão tendo a melhor moto pelos próximos quatro ou cinco anos".

Dani Pedrosa, ex-piloto da Honda, também esteve presente no programa, e considera que, se a RC213V seguir pouco competitiva, Márquez poderá optar pelo campeonato.

"Está claro que, se Marc estiver bem fisicamente e com um bom nível de confiança com a moto, poderá estragar os planos da Ducati, porque ele é muito imprevisível, pode fazer coisas quando você menos espera...".

