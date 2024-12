A temporada de 2024 da MotoGP viu pouco mais da metade dos pilotos no grid serem recompensados com uma pole, vitória, pódio ou medalha de corrida sprint.

Mas o que talvez seja mais impressionante é a melhoria significativa nos registros de velocidade e nos tempos de corrida. Confira os números e recordes:

Pilotos premiados durante a temporada

Número de vencedores na temporada:

O número de vencedores diferentes caiu este ano. Houve dez em 2023, oito em corridas principais e seis no formato sprint, e houve apenas seis em 2024, dos quais apenas um venceu apenas no sábado.

A divisão das vitórias é visível, com uma clara vantagem para Pecco Bagnaia:

Piloto Vitórias de GP Vitórias no Sprint P. Bagnaia 11 7 J. Martín 3 7 M. Márquez 3 1 E. Bastianini 2 2 M. Viñales 1 2 A. Espargaró 1

Número de pilotos no pódio:

Nos dois formatos de corrida, 12 pilotos foram premiados com uma colocação entre os três primeiros nesta temporada. Foram 11 nas sessões de sábado e nove no pódio principal. Além do domínio escandaloso da Ducati, os pilotos da Yamaha e da Honda não conseguiram ganhar nenhum troféu ou medalha.

Piloto Pódios de GP Pódios de Sprint J. Martín 16 16 P. Bagnaia 16 10 M. Márquez 10 10 E. Bastianini 9 8 P. Acosta 5 4 M. Viñales 1 4 Á. Márquez 1 M. Bezzecchi 1 B. Binder 1 A. Espargaró 4 F. Morbidelli 1 M. Oliveira 1 D. Pedrosa 1 B. Binder 1

Voltas completadas na liderança:

Pecco Bagnaia se estabeleceu claramente como o principal líder das corridas principais em 2024. Ele completou 322 voltas da corrida na liderança, incluindo 232 no domingo. Jorge Martín, por sua vez, liderou 169 voltas no domingo e 265 no total, incluindo as sprints.

Os outros pilotos ficaram muito atrás dos dois, com Marc Márquez, terceiro colocado, liderando 60 voltas, 47 das quais foram voltas de GP. É interessante notar que Enea Bastianini completou 21 voltas na liderança, mas apenas três no domingo, apesar de duas vitórias.

Maverick Viñales teve mais voltas na liderança que Bastianini, 22 no total, graças às oito voltas que completou para vencer o GP das Américas, as únicas voltas que completou na liderança no domingo.

Melhores tempos de corrida:

Bagnaia novamente é quem está no topo, com seis melhores tempos em GPs nesta temporada (Espanha, Itália, Holanda, Áustria, Emilia-Romagna e Malásia), em comparação com quatro de Marc Márquez (Aragón, San Marino, Austrália e Barcelona) e três de Bastianini (Portugal, França e Indonésia).

Martín conquistou apenas duas (Alemanha e Japão), assim como Pedro Acosta (Catar e Catalunha). Os dois últimos foram para os pilotos oficiais da Aprilia, um para Maverick Viñales (Américas) e Aleix Espargaró (Grã-Bretanha).

Os homens de 2024 são sete líderes, 12 pilotos no pódio ou entre os três primeiros em sprints e seis que venceram corridas. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Número de pole positions:

Martín é o piloto que mais conquistou pole positions desta temporada, com sete, em comparação com as seis de Bagnaia. Deve ser lembrado, no entanto, que quando todas as posições no grid são somadas, conforme listado no BMW M Award, é o italiano que venceu.

Ao longo de seus 20 GPs, o campeonato de 2024 viu sete poles diferentes, com Marc Márquez e Espargaró vencendo duas sessões de qualificação cada, enquanto Bastianini, Acosta e Viñales também fizeram a pole.

Novos recordes de velocidade

Recordes de pista:

Dos 19 circuitos visitados nesta temporada, 16 tiveram seu recorde quebrado. Às vezes, o ganho foi mínimo, com menos de dois décimos em Jerez e Motegi, por exemplo, mas também foi grande em outros circuitos.

O maior ganho ocorreu em Sepang, onde Pecco Bagnaia reduziu o recorde de volta anterior em 1,154s. Em Austin, foi Maverick Viñales quem ultrapassou, ganhando 1,028s em relação à referência anterior.

Velocidade média:

Em termos de velocidade média correspondente a essas melhores voltas, o recorde agora é o de Buriram, com 184,8 km/h estabelecidos por Bagnaia durante sua pole position no GP da Tailândia.

Assim, Phillip Island passa para o segundo lugar, ainda seguido por Silverstone, Mugello e Assen, todos com velocidade média superior a 180 km/h. Deve-se observar que Aragón, que retornou ao calendário este ano, entra no top 10 com uma velocidade média igual à de Mandalika (172,7 km/h).

Nunca antes uma volta havia sido completada com uma velocidade média tão alta como quando Bagnaia fez a pole no GP da Tailândia. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Velocidade máxima:

Por outro lado, houve apenas quatro novos recordes de velocidade máxima nesta temporada, e nenhum deles foi estabelecido pela Ducati, apesar do fato da marca italiana ainda ter a grande maioria das referências registradas em todo o calendário.

A Aprilia estabeleceu novos recordes em Portimão (352,9 km/h com Miguel Oliveira) e no Red Bull Ring (317,1 km/h com Lorenzo Savadori), enquanto a KTM estabeleceu novos recordes em Sachsenring (306,8 km/h com Acosta) e Motegi (319,5 km/h, também com o estreante espanhol).

Além disso, o recorde de velocidade máxima também foi igualado em Misano, Mandalika e Barcelona. As 10 principais pistas do calendário com a maior velocidade máxima permanecem inalteradas, com Mugello ainda mantendo a referência, com 366,1 km/h.

Tempos de corrida principal:

O tempo gasto para completar as corridas é um elemento de comparação ao qual o campeonato, e a Michelin em particular, presta muita atenção. E essa é certamente a estatística mais impressionante da temporada como um todo, com 14 recordes quebrados, alguns deles em grande escala.

Por exemplo, o tempo total da corrida de Phillip Island, que foi a referência durante nove anos, foi reduzido em 46s147 por Marc Márquez este ano! Houve também um ganho de 24s959 em Mugello, quando Pecco Bagnaia venceu, e várias vezes entre 15 e 18 segundos (Mandalika, Assen, Silverstone, Misano).

Tempo total de sprints:

Pela primeira vez, também é possível comparar o tempo total das corridas de sprint entre as temporadas de 2023 e 2024.

A mesma tendência pode ser vista, com uma melhoria observada em 14 das 15 corridas cujas duas edições são comparáveis - algumas das quais não foram realizadas em ambos os anos, ou não com todas as voltas concluídas.

O maior ganho é enganoso, pois diz respeito ao sprint de Silverstone, onde o tempo total foi melhorado em mais de um minuto devido às condições muito mais favoráveis deste ano. Por outro lado, houve uma melhora notável de 11s347 em Losail (com Martín como vencedor), não muito à frente dos 11s084 obtidos em Assen (Bagnaia), 10s932 em Mugello (Bagnaia) e 10s462 em Buriram (Bastianini).

