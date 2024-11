Ficou tudo para domingo! Pecco Bagnaia, da Ducati, venceu a corrida sprint do GP da Solidariedade da MotoGP, em Barcelona, com uma disputa tensa entre as Ducati de fábrica e a equipe Pramac. Jorge Martín, da Pramac, terminou em terceiro, após Enea Bastianini ultrapassá-lo na última volta.

Com a vitória do italiano e o terceiro lugar do espanhol, a diferença de pontos vai para 19 pontos, ainda com a decisão dependendo da performance de Martín na corrida principal de domingo.

Como foi a sprint em Barcelona?

A largada da sprint já começou com a agressividade de Jorge Martín, mas Pecco Bagnaia conseguiu manter a liderança com a ajuda de Enea Bastianini, companheiro de equipe de Pecco. Pedro Acosta e Marc Márquez se envolveram em uma colisão, que levou 'um pedaço' da moto do piloto da KTM.

Faltando dez voltas para o fim, a disputa entre Bastianini e Martin continuou quente, com o espanhol ultrapassando Enea e indo à caça de Bagnaia, mas, apenas uma volta depois, Bastianini deu o troco e recuperou a segunda colocação, ajudando o companheiro de Ducati.

Faltando oito voltas, a disputa entre Bastianini e Martín teve a participação de outra Pramac, a de Franco Morbidelli, que até chegou a passar o #23, mas Morbidelli foi ultrapassado novamente pela Ducati de fábrica. Tudo isso aumentava a vantagem de Bagnaia na liderança, chegando à 1.3s de diferença contra o rival pelo título, que subiu para segunda colocação.

Faltando seis voltas para a bandeira quadriculada, a corrida acalmou as mudanças de posições e as tentativas de vantagem, com Bagnaia só administrando e aumentando o tempo de diferença para o resto do grid, contando também com a ajuda de Bastianini, que pressionava Martin e mantinha o grid enfileirado.

Faltando três voltas para o fim, a vantagem de Bagnaia para Martín, que chegou a 1,5s, começou a diminuir cada vez mais, com o espanhol caçando a posição do rival pelo título. Enquanto isso, Álex Márquez saiu do traçado e deu vantagem para Espargaró.

Na última volta, Bastianini conseguiu ser mais rápido que Jorge Martín, ultrapassando-o de forma excepcional e ajudando o companheiro de equipe, Bagnaia, que venceu a corrida Sprint, levando a decisão para domingo.

