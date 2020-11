Tricampeão da MotoGP e atualmente piloto de testes da Yamaha, Jorge Lorenzo admitiu que assumir a mesma função na Aprilia é uma opção para a temporada 2021. O espanhol, porém, ressaltou que gostaria de continuar trabalhando na fabricante japonesa.

A informação vem em meio ao 'namoro' de Andrea Dovizioso com a Yamaha, reportado pelo Motorsport.com. O italiano não seguirá como titular da Ducati no ano que vem e tenta assumir a vaga de Lorenzo, seu rival, na marca nipônica.

O editor recomenda: MotoGP: Dovizioso negocia com Yamaha para assumir vaga de Lorenzo como piloto de testes

Agora, em entrevista ao jornal espanhol AS, Lorenzo confirmou que a ida para a Aprilia é uma opção. "Como eu disse há algumas semana, quero continuar como piloto de testes e a minha primeira opção ainda é a Yamaha. Eu venci com eles e me sinto bem com a moto, mas também existem outras opções. A outra opção é a Aprilia, sim. Falei com Lin Jarvis (chefe da Yamaha) e ele disse que eu teria notícias do Japão em breve", explicou o tricampeão.

"É sobre o plano que eles gostariam de implementar no ano que vem, estou esperando notícias deles. A Yamaha tem prioridade porque o meu time atual sempre tem prioridade em todos os casos."

"E por causa do conforto de já conhecer as pessoas e também por causa de tudo que eu conquistei com eles no passado. A Yamaha é a única fabricante com a qual fui campeão da MotoGP e a M1 sempre foi uma moto 'natural' para mim", completou Lorenzo.

Veja o debate sobre a corrida da F1 em Ímola, com Rico Penteado e Felipe Motta

Todas as notícias sobre Fórmula 1 e MotoGP você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.

Related video