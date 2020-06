MotoGP: Ducati garante Martín como substituto de Miller na Pramac

Na semana passada, a Ducati anunciou que iria promover Jack Miller para a equipe oficial da montadora em 2021 na MotoGP, com Danilo Petrucci confirmando sua saída no início dessa semana. A mudança deixou uma vaga em aberto na Pramac, a equipe satélite da montadora italiana, que já tem seu novo dono: Jorge Martín.

Martín, que atualmente corre pela KTM na Moto2 e campeão de 2018 da Moto3 e seu companheiro de Moto2 Enea Bastianini estavam ligados à vaga na Pramac deixada por Miller - apesar do chefe da equipe, Francesco Guidotti, ter admitido que seria um milagre eles conseguirem tirar Martín de seu contrato ocm a KTM.

"Há vários jovens pilotos interessantes", disse Guidotti na semana passada. "Nos últimos dias, várias pessoas me perguntaram sobre Jorge Martín, mas é a Ducati que está lidando com o assunto. Até onde eu sei, nada está resolvido".

Porém, a Autosport e o Motorsport.com apuraram que a Ducati e Martín chegaram a um acordo para a promoção de classe do espanhol.

Martín estreou na Moto2 no ano passado com a equipe Ajo KTM após conquistar o título da Moto3 com a Gresini Honda, e conquistou dois pódios em um ano difícil com o chassi da KTM, que não tinha boa performance.

Ele continua com a Ajo KTM em 2020 (apesar de correr com um chassi Kalex após a KTM encerrar seu programa na Moto2 no ano passado), e foi apenas o 20º na prova do Catar.

O acordo de Martin com a Ducati deve lhe dar paridade de máquina com os pilotos da equipe oficial, como é o caso da dupla atual da Pramac, Miller e Francesco Bagnaia. O italiano, que já foi campeão da Moto2, continuará com a Pramac em 2021, para sua terceira temporada.

A Ducati ainda precisa completar sua dupla na equipe de fábrica, mas Andrea Dovizioso deve continuar na equipe apesar de um impasse na negociação sobre o salário.

O companheiro de Dovizioso, Danilo Petrucci, pode trocar a MotoGP pelo Mundial de Superbike com a Ducati, ou ir para a Aprilia, caso Andrea Iannone não consiga reverter sua suspensão de 18 meses no Tribunal Arbitral do Esporte.

Aleix Espargaró confirmou na semana passada que ele está próximo de garantir uma renovação com a Aprilia, e admitiu que possivelmente será sua última na MotoGP.

Devido à sua situação contratual com a KTM, o anúncio oficial da ida de Martín para a Pramac só deve acontecer no próximo mês.

GALERIA: Vejas as motos das equipes para a temporada 2020 da MotoGP

Galeria Lista Repsol Honda - RC213V 1 / 11 Foto de: Repsol Media Ducati Team - Desmosedici GP20 2 / 11 Foto de: Ducati Corse Monster Yamaha - M1 3 / 11 Foto de: Yamaha MotoGP Suzuki Ecstar - GSX-RR 4 / 11 Foto de: Suzuki MotoGP Red Bull KTM - RC16 5 / 11 Foto de: KTM Aprilia Racing Team Gresini - RS-GP 6 / 11 Foto de: Aprilia Racing Petronas Yamaha SRT - M1 7 / 11 Foto de: Petronas Yamaha Reale Avintia - Desmosedici GP19 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Tech 3 - RC16 9 / 11 Foto de: KTM LCR Honda - RC213V 10 / 11 Foto de: Team LCR Pramac Ducati - Desmosedici GP20 11 / 11 Foto de: Pramac Racing

VÍDEO: Entenda o que há de verdade na possível volta de Alonso à F1

PODCAST: A Williams tem salvação?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: