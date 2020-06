Em 2020, o mercado de pilotos da MotoGP fugiu da tendência dos últimos anos e começou sua movimentação bem mais cedo, em janeiro, com os primeiros grandes anúncios, incluindo a renovação de Marc Márquez com a Honda até 2024 e a confirmação de Maverick Viñales e Fabio Quartararo na Yamaha.

Quase todos os pilotos do grid estão ou estavam em seu ano final de contrato (com Tito Rabat sendo a única exceção) e, por isso, tivemos uma silly season intensa e a pré-temporada foi responsável por definir o tom inicial. Agora, com a aproximação do primeiro GP, os pilotos terão uma chance de convencer as equipes a confiar neles.

Marc Márquez nem precisou disso e, antes mesmo da pré-temporada, seu futuro com a Honda foi selado. O que surpreendeu a todos foi a duração de seu contrato: quatro anos! A permanência do espanhol selou também o destino de dois pilotos que eram muito visados nessa janela, Viñales e Quartarato, que fecharam com a Yamaha por dois anos.

Os olhares então se voltaram para Dovizioso, Rins e Rossi, para ver quais seriam os próximos passos deles, porém, a explosão da pandemia da Covid-19 interrompeu abruptamente todas as atividades e congelou temporariamente as negociações.

Foi a Suzuki que reiniciou a movimentação, anunciando a extensão do contrato de seus pilotos atuais, Álex Rins e Joan Mir. Nessa semana, a Ducati também deu seu primeiro movimento, promovendo Jack Miller à equipe de fábrica. Com isso, sete das 22 vagas disponíveis para 2021 já são conhecidas.

Os chefes da KTM e da Aprilia ainda não formalizaram suas duplas, mas afirmam que a prioridade é manter suas duplas atuais. Porém, vários pontos de interrogação permanecem.

Para a montadora italiana, acima de tudo, está a resolução do caso de doping de Andrea Iannone, que, no momento, está suspenso até junho de 2021. Se o piloto #29 não estiver disponível, existe um contato com Danilo Petrucci, mas nada de concreto ainda.

No lado de Mattinghoffen, Pol Espargaró deseja ficar, mas não esconde outros contato. Se ele ceder aos avanços de outras montadoras, Andrea Dovizioso pode ser uma opção para a KTM, embora o italiano não seja o plano A.

Na Ducati, a saída de Petrucci foi confirmada pelo próprio piloto na segunda. Com isso, Dovizioso se torna prioridade, mas a discussão sobre a renovação está emperrada, devido à divergências sobre seu salário.

Finalmente, na Honda, a outra equipe de fábrica com uma vaga em aberta, espera-se a performance de Álex Márquez assim que o campeonato começar.

Entre as satélites, a Petronas SRT deixou claro que, entre suas prioridades, está a renovação com Franco Morbidelli. A equipe também está conversando com Valentino Rossi, caso o italiano não opte pela aposentadoria.

Francesco Bagnaia deve manter sua vaga na Pramac, e vários pilotos da Moto2 são vistos como opções para fechar a dupla. Também deve ser lembrado que Johann Zarco quer subir mais um degrau na Ducati e, embora seu nome não tenha sido oficialmente descartado, o contexto não tem jogado a seu favor.

A LCR também deve manter seus pilotos, cujas discussões já estão em andamento. Por fim, a Tech3 deve seguir o plano de estabilidade desejado pela KTM, e provavelmente irá manter sua dupla Oliveira - Lecuona.

Veja como está a formação do grid de 2021 da MotoGP

Equipe Pilotos confirmados (último ano do contrato vigente) Pilotos que estão na disputa Repsol Honda Team Marc Márquez (2024) Álex Márquez

Pol Espargaró Ducati Team Jack Miller (2021 + renovação de um ano) Andrea Dovizioso

Pol Espargaró Monster Energy Yamaha Maverick Viñales (2022)

Fabio Quartararo (2022) Team Suzuki Ecstar Álex Rins (2022)

Joan Mir (2022) Red Bull KTM Factory Racing Pol Espargaró

Brad Binder

Andrea Dovizioso Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaró

Andrea Iannone

Danilo Petrucci Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli

Valentino Rossi Pramac Racing Pecco Bagnaia

Jorge Martín

Enea Bastianini

Lorenzo Baldassarri LCR Honda Cal Crutchlow

Takaaki Nakagami Red Bull KTM Tech3 Miguel Oliveira

Iker Lecuona Reale Avintia Racing Tito Rabat (2021) Johann Zarco

Alguns pontos que também precisam ser lembrados:

Razlan Razali não vai simplesmente estender o tapete vermelho para Valentino Rossi na Petronas. Após discussões iniciais com a Yamaha, o proprietário da equipe satélite quer falar com o piloto e discutir, em particular, sua equipe técnica, que não poderá segui-lo por completo.





Aleix Espargaró disse que estava muito próximo de um acordo com a Aprilia, embora inicialmente tenha expressado o desejo de começar a temporada antes de estender o contrato.





Além do possível acordo com a Aprilia, Danilo Petrucci tem a opção de ingressar no Mundial de Superbike com a Ducati.

