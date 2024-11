O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, conseguiu trocar mensagens faladas com o chefe de equipe Davide Tardozzi pelo rádio durante o teste de MotoGP de terça-feira (19) em Barcelona.

Há anos, a Dorna, equipe proprietária da categoria rainha, vem desenvolvendo um sistema para que os pilotos possam receber e trocar mensagens durante a corrida com o próprio box e pitwall.

Nos primeiros minutos do teste oficial no Circuito da Catalunha-Barcelona, um intercomunicador que a Dorna estava desenvolvendo foi instalado no capacete de Pirro antes de ele ir para a pista. Do outro lado, Tardozzi recebeu um fone de ouvido com um microfone embutido.

Durante as várias saídas que Pirro fez na primeira hora de testes para ajustar as motos de Francesco Bagnaia e Marc Márquez, o italiano pôde receber algumas mensagens de Tardozzi, enquanto ele próprio pôde fornecer informações ao veterano chefe de equipe enquanto ainda circulava pela pista.

No momento, a empresa que está desenvolvendo o sistema junto com a Dorna não quer dar muitos detalhes sobre o teste, mas Tardozzi pôde ser visto tanto falando quanto colocando a mão no fone de ouvido para ouvir o que vinha do microfone instalado no capacete de Pirro.

Primeiro, foi desenvolvida uma série de mensagens curtas pré-gravadas que os pilotos podiam receber em seus capacetes, mas, para dar um salto real, os responsáveis pelo campeonato apostaram em um sistema de rádio semelhante ao da Fórmula 1.

Embora um piloto que corre a 300 km/h em uma moto nunca consiga ter uma conversa tranquila com sua equipe, a ideia é que ele possa receber comentários, avisos ou sugestões do muro durante as corridas - e que um microfone capte a voz do piloto caso ele queira responder.

O GP de San Marino deste ano foi uma corrida em que um sistema de rádio teria sido muito útil.

Jorge Martín, entrou para trocar de moto enquanto a maioria dos pilotos permaneceu na pista após as primeiras gotas de chuva. Se esse sistema estivesse em seu lugar, ele poderia ter pedido a opinião da equipe ou de seu mecânico-chefe sobre o assunto.

MARTÍN CAMPEÃO em ANO HISTÓRICO! Bagnaia vai DEFINHAR? A final de 2024, MotoGP 2025 e DIOGO MOREIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast traz tudo sobre a final da MotoGP e o ano de Diogo Moreira!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!