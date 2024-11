Pecco Bagnaia sabia que seria muito difícil conquistar seu terceiro título consecutivo na MotoGP, mas honrou a disputa contra Jorge Martín, que acabou sendo campeão.

Depois de sua queda na sprint da Malásia, suas chances eram remotas, por mais que ele tivesse vencido a corrida principal, e a corrida curta no último sábado em Barcelona, o que o deixou 19 pontos atrás do espanhol na classificação geral, com apenas 25 pontos em jogo.

O italiano fez seu trabalho: venceu no último domingo do ano, deixando o placar contra Martín no dia decisivo em 11 a 3. Mas ele acabou entregando seu número "1" ao espanhol, que o usará na Aprilia em 2025. O espanhol não teve problemas para terminar em terceiro e conquistar seu primeiro título da categoria rainha com 10 pontos de vantagem.

Ironicamente, vários de seus erros no sábado teriam sido suficientes para Bagnaia se tornar campeão - principalmente quando ele caiu no sprint no GP da Catalunha, na mesma pista, quando estava liderando a corrida.

A vitória de domingo foi, portanto, a vitória mais amarga do piloto de Turim. Mas isso não o impediu de dar o melhor de si durante a comemoração do "Martinator".

Ele já havia dito no período que antecedeu o GP Solidário de Barcelona que ficaria feliz pelo seu ex-companheiro de equipe da Moto3 se ele fosse campeão, e a verdade é que o pupilo de Valentino Rossi deu uma verdadeira lição de como se comportar quando se trata de perder.

No parque fechado, quando ele estava esperando a chegada de seu principal rival das duas últimas temporadas e assim que o piloto da Pramac chegou após sua comemoração inspirada no "Exterminador do Futuro", Bagnaia conseguiu se afastar para deixá-lo assumir o centro do palco.

E quando Martín se despediu de seu povo, sua equipe e sua família, Bagnaia foi abraçá-lo e parabenizá-lo, algo que o próprio Jorge valorizou muito positivamente, demonstrando o bom relacionamento que sempre mantiveram, apesar de lutarem pelo maior prêmio da MotoGP.

Depois disso, em suas primeiras declarações aos organizadores do campeonato internacional, Bagnaia teve algumas palavras muito bonitas para seu rival:"Não quero tirar os holofotes de Jorge, ele merece o que conquistou. Este dia é dedicado a ele. Parabéns a ele".

Mas o melhor veio logo após o pódio. Depois que Pecco, Marc Márquez e Martín receberam seus troféus e os hinos foram tocados, o novo campeão ficou ali para saborear a comemoração sob o olhar de seus amigos mais próximos. Bagnaia se afastou para deixar os camarotes para ele, mas não deixou o local, permanecendo para aplaudi-lo em um gesto de máximo espírito esportivo.

Ao fazer suas declarações, Bagnaia quis elogiar o ano do rival: "Quero dizer uma coisa, Jorge mereceu muito. No ano passado, ele teve dificuldades na frente, este ano ele se saiu muito melhor, ele sempre se saiu bem para terminar em segundo, é algo que eu tenho que melhorar, ele mereceu muito".

Martín, que disse na coletiva de imprensa de quinta-feira que convidaria Bagnaia para sua festa mesmo se ele perdesse como uma aposta do "MotoGP Social", retribuiu suas palavras e afirmou que o convite ainda estava aberto, mostrando uma das rivalidades mais saudáveis da história da categoria rainha.

