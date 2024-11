MotoGP: Martín faz primeiros testes com a Aprilia em Barcelona

Jorge Martín é o campeão da MotoGP de 2024, mas os trabalhos não chegaram ao fim mesmo após o triunfo. A apresentação como Exterminador do Futuro foi sua última na Ducati, que menos de 48 horas depois, assumiu o assento na Aprilia.

A marca italiana, em 2023, anunciou a promoção de Martín antes de mudar de ideia, visando não perder Marc Márquez, que acabou assumindo seu lugar. Buscando deixando equipes satélites, o espanhol procurou a Aprilia.

O atual campeão conseguiu firmar acordo em menos de 24 horas e teve o anúncio confirmado antes mesmo do contrato de Márquez ser compartilhado também.

Durante alguns meses, Martín preferiu ser mais reservado sobre sua nova equipe, se mantendo focado na conquista do título. Assim que o peso foi retirado de seus ombros ao se consagrar como campeão, ele já embarcou no novo desafio.

Menos de 48 horas depois de celebrar a temporada de 2024, Martín e muitos outros pilotos fizeram suas transferências nas garagens para testarem suas novas motos para 2025.

Martín tirou algumas fotos antes de testar a pista pela primeira vez com a Aprilia, que ainda estava sem nenhuma marca patrocinadora, uma vez que a transferência oficial só acontecerá no dia 1° de janeiro e os contratos atuais não permitem que outros parceiros sejam mostrados.

Martín deu sete voltas seguidas, cometendo um pequeno erro ao passar na zona livre na Curva 10... e já com o ombro no chão na Curva 5, sua especialidade em Barcelona. No momento, os tempos de volta foram modestos, com um 14º lugar no final dessa primeira etapa.

A moto que Martín teve a oportunidade de guiar é o modelo de 2024, mas a equipe tem o objetivo de deixá-lo testar o desafiante de 2025 ainda nesta terça-feira.

A Aprilia declarou que ambas as versões estão sendo usadas no mesmo circuito pela primeira vez. Lorenzo Savadorii, piloto de testes, foi responsável pelo shakedown com a moto de 2025.

Agora, resta saber se Martín levará o número 1 para a Aprilia em 2025. Pecco Bagnaia, vencedor das últimas duas temporadas, foi o primeiro piloto em dez anos a exibir com orgulho o número.

Sem dúvidas, a Aprilia terá interesse em ter o numeral estampado, mas Martín ainda não tem certeza sobre o que fará e estuda as possibilidades.

"Estou realmente ansioso para começar o novo capítulo da minha vida, mas cada dia tem seus próprios desafios", disse após a etapa de domingo.

Enquanto a moto ainda não tem um número confirmado, ela já comporta uma estrela. Seu traje combina com as cores da Aprilia, com referências ao Exterminador do Futuro e seu apelido, Martínator. O capacete será banhado a ouro na terça-feira.

Além dos primeiros testes de Martín, a Aprilia também receberá Marco Bezzecchi nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, que deixaram a marca de Noale após o GP de Barcelona, começarão suas novas vidas: o primeiro já está assumindo seu papel como piloto de testes da Honda e o segundo está pilotando a KTM da Tech 3, que está abandonando as cores da GasGas.

MARTÍN CAMPEÃO em ANO HISTÓRICO! Bagnaia vai DEFINHAR? A final de 2024, MotoGP 2025 e DIOGO MOREIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast traz tudo sobre a final da MotoGP e o ano de Diogo Moreira!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!