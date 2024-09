O incidente entre Jorge Marín e Enea Bastianini no GP da Emilia-Romagna segue dando o que falar e, dessa vez, Aleix Espargaró, da Aprilia, defendeu que a falta de uma 'atitude' envia uma mensagem "perigosa" para os outros pilotos da MotoGP.

Na última volta, Bastianini arriscou ao tentar um 'mergulho' para assumir primeira posição da corrida, causando um pequeno contato com Martín na curva 4, que também saiu da pista, abrindo espaço para o italiano. O fato causou polêmica e muitas discussões sobre a vitória de Enea.

Mesmo com a polêmica e muitos questionamentos, a decisão dos comissários de pista foi não investigar, nem punir os pilotos pelo incidente. O grupo, liderado por Freddie Spencer, bicampeão de 500cc, decidiu que o resultado permanecerá inalterado.

Espargaró, no entanto, defende que essa decisão envia uma 'mensagem' que pode ser perigosa para os outros competidores e abre um 'precedente perigoso' para as próximas etapas.

"Estou muito desapontado. Não entendo o que o painel de comissários de bordo está fazendo", disparou o piloto.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Realmente não tenho palavras, porque um piloto tocou o outro, e ambos saíram da pista e nem sequer foram investigados. Isso não faz sentido".

"Além da [falta de] ação, estou um pouco preocupado porque a mensagem que [eles] estão enviando a todos os pilotos é que você pode fazer o que quiser, pode tocar em [outros] pilotos, pode sair da pista e esse é uma mensagem muito perigosa".

Uma parte do paddock da MotoGP argumentou que a forte dependência da aerodinâmica dificultou a ultrapassagem nas atuais motos, deixando os pilotos sem opção a não ser serem mais agressivos na pista.

Embora Espargaró tenha admitido que se tornou mais difícil ultrapassar outras motos, isso não significa que dois pilotos possam sair da pista enquanto lutam entre si e ainda assim escapar da punição.

"Esse é o resultado da incompetência dos caras [comissários de bordo] que fazem esse trabalho", disse Espargaró, que é amigo íntimo de Martín.

"[Com as motos atuais] é difícil ultrapassar, mas também no passado você pode tocar em outros pilotos e sair da pista. Você pode fazer isso agora e pode fazer há 20 anos".

"É difícil ultrapassar? Sim, é difícil ultrapassar. Mas se você tocar em outro piloto e ambos saírem da pista, o problema não é a moto".

Essa não é a primeira vez que Espargaró expressa sua frustração com a arbitragem na MotoGP. No início deste ano, o piloto de 35 anos disse que estava "surpreso" com o fato de Bastianini e Franco Morbidelli, da Pramac, não terem sido penalizados por colidirem com ele em Le Mans.

