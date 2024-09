MotoGP: GP da Índia se encaminha para sair do calendário de 2025

As chances da Índia de retornar ao calendário da MotoGP em 2025 estão diminuindo, segundo apuração do Motorsport.com, antes da revelação oficial do calendário do próximo ano. A corrida no circuito de Buddh, nos arredores de Delhi, fez sua estreia no campeonato em 2023, mas não aconteceu nesta temporada, apesar de constar na programação original.

Em um anúncio um tanto estranho, tanto a Dorna, empresa proprietária da categoria rainha, quanto a Fairstreet Sports, promotora local, anunciaram o cancelamento do evento, originalmente programado para setembro, devido às condições climáticas.

A declaração não mencionou explicitamente a suspensão, mas sim um adiamento para 2025. "A FIM, a IRTA e a Dorna Sports anunciam que o GP da Índia não será realizado em 2024, com a MotoGP adiando seu retorno ao país para o início de 2025 devido a considerações operacionais", disse a MotoGP em um comunicado em maio.

"Seguindo o conselho do governo de Uttar Pradesh, enquanto o estado continua seu compromisso de longo prazo com o MotoGP, o esporte retornará ao Circuito Internacional de Buddh em março de 2025, quando se espera que as condições climáticas sejam ideais para espectadores e pilotos".

Dois meses depois disso, a Dorna anunciou a assinatura de um novo acordo com a Invest UP, uma agência de investimentos do governo de Uttar Pradesh, o coração econômico do qual Buddh depende.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O contrato de três anos, que vai até 2027, deixou de lado Fairstreet, o promotor anterior. No entanto, a apuração do Motorsport.com afirma que é improvável que o GP da Índia seja realizado em 2025, pois as autoridades locais não encontraram o apoio financeiro para organizar o evento.

A essa altura do ano, e com a urgência de tornar o calendário público, parece cada vez mais improvável que se chegue a um acordo.

Com as datas que já foram confirmadas, a temporada de 2025 começará na Tailândia no primeiro fim de semana de março, antes de uma pausa de duas semanas sem corridas antes de uma rodada esperada na Argentina em 16 de março, seguida por Austin em 30 de março para encerrar a turnê no continente americano.

O campeonato seguirá para a Europa do final de abril (Jerez) até meados de setembro (San Marino), antes de embarcar em uma turnê asiática que deve consistir em duas rodadas duplas, antes de retornar à Europa.

A temporada terminará em Valência, em meados de novembro, uma semana depois de Portimão, que foi inicialmente planejada como substituta e que finalmente será incluída no calendário.

