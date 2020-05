A pandemia da Covid-19 mexeu muito com o calendário do esporte a motor. A MotoGP, por exemplo, tenta iniciar a temporada em julho, mas sem saber quantas corridas conseguirá fazer. Por isso, a Federação Internacional de Motociclismo decidiu mexer no regulamento, diminuindo o número mínimo de provas para considerar um campeonato um mundial.

Segundo o regulamento atual da MotoGP, a categoria precisa realizar pelo menos 13 GPs para garantir o status oficial de Campeonato mundial. Porém, o texto enfatiza que esse deve ser o caso em condições normais. E essa foi a base para a redução desse número.

A Covid-19 influenciou o dia a dia de toda a população de modo sério e, com isso, a situação atual não pode ser considerada normal, algo já afirmado pelo CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

A promotora da MotoGP está finalizando o novo calendário para 2020, que deve começar oficialmente com duas provas no circuito de Jerez, na Espanha, em 19 e 26 de julho. Os planos oficiais ainda não foram divulgados pela categoria, mas especula-se que diversos circuitos deverão receber o mundial para duas provas.

A Dorna está trabalhando para fechar um calendário com 12 a 16 provas, que começam pelas etapas europeias até o final do outono europeu. Em setembro, a categoria deve bater o martelo sobre realizar corridas fora da Europa.

Embora planos iniciais colocavam o final da temporada próximo do Natal, a ideia atual é de que o campeonato chegue ao fim em novembro, em Valência, seguindo a data original do calendário.

A MotoGP não foi o único campeonato de moto que teve seu calendário virado de cabeça para baixo e, por esse motivo, a FIM convocou uma reunião por videoconferência para aprovar uma série de medidas motivadas pela crise. As decisões foram anunciadas por um comunicado divulgado pela FIM.

"Todas as disciplinas esportivas foram afetadas neste período, com eventos que foram remarcados ou cancelados. Durante o período da pandemia, concordou-se em diminuir o número mínimo de eventos por campeonato (em todas as categorias da FIM), considerando-os em qualquer situação como Campeonatos ou Copas do Mundo, além de permitir que a temporada 2020 possa ser concluída no início de 2021, caso necessário".

Assim, a MotoGP não precisa mais buscar obrigatoriamente realizar 13 etapas para garantir o status de campeonato mundial. Basta a categoria realizar algumas etapas para isso.

Além dessas decisões, as tarifas das federações nacionais serão revisadas e a validade das licenças oficiais serão estendidas até março de 2021.

