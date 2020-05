A Ducati acabou com o mistério e confirmou o primeiro piloto para a equipe oficial na MotoGP em 2021: Jack Miller. O australiano vai trocar a Pramac, equipe satélite da montadora pela oficial, mas ainda desconhece a identidade de seu companheiro.

Miller estreou na MotoGP em 2015, indo direto da Moto3, onde foi vice-campeão, direto para a classe rainha. O australiano passou três temporadas com a Honda, nas equipes satélites da montadora japonesa, a LCR e a Marc VDS, conquistando uma grande vitória em 2016 no GP da Holanda.

Em 2018, Miller foi para a Pramac e teve sua melhor temporada na categoria, com cinco pódios e um oitavo lugar na classificação.

Após a Ducati perder suas primeiras opções para a equipe em 2021, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Joan Mir, Miller se tornou o favorito para ocupar uma das vagas para a equipe oficial. O piloto assinou um contrato de uma temporada, com a possibilidade de estender por mais um.

Falando sobre a oportunidade, Miller disse: "É uma honra poder continuar minha carreira na MotoGP com a Ducati. E por essa razão eu gostaria de agradecer toda a liderança da equipe pela confiança depositata em mim, ao dar essa oportunidade incrível".

"Eu mal posso esperar para correr esse ano. Estou pronto para assumir todos os compromissos do mundo que vêm com a responsabilidade de ser um piloto oficial da Ducati em 2021".

O CEO da Ducati, Claudio Domenicalli disse: "Estamos convencidos que Jack tem tudo para continuar lutando por posições importantes, em todas as corridas, já nesta temporada, e podendo dar um importante passo adiante no próximo ano graças ao apoio da equipe Ducati".

A identidade do companheiro de Miller ainda não é certa, já que as negociações da Ducati com Andrea Dovizioso chegaram a um impasse sobre a questão financeira. Sabe-se que a Ducati está evitando oferecer salários astronômicos pensando na crise econômica que está no horizonte como resultado da pandemia.

Os atuais líderes da Moto2, Enea Bastianini e Jorge Martín estão entre os candidatos para assumir a vaga de Miller na Pramac no próximo ano, apesar do chefe da equipe, Francesco Guidotti, ter afirmado recentemente que seria um "milagre" a Ducati conseguir assinar com Martín.

Já Danilo Petrucci pode estar a caminho do Mundial de Superbike com a Ducati, apesar de uma troca para a Aprilia na MotoGP ser uma possibilidade, caso Andrea Iannone não consiga reverter sua suspensão de 18 meses no Tribunal Arbitral do Esporte.

GALERIA: Vejas as motos das equipes para a temporada 2020 da MotoGP

Galeria Lista Repsol Honda - RC213V 1 / 11 Foto de: Repsol Media Ducati Team - Desmosedici GP20 2 / 11 Foto de: Ducati Corse Monster Yamaha - M1 3 / 11 Foto de: Yamaha MotoGP Suzuki Ecstar - GSX-RR 4 / 11 Foto de: Suzuki MotoGP Red Bull KTM - RC16 5 / 11 Foto de: KTM Aprilia Racing Team Gresini - RS-GP 6 / 11 Foto de: Aprilia Racing Petronas Yamaha SRT - M1 7 / 11 Foto de: Petronas Yamaha Reale Avintia - Desmosedici GP19 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Tech 3 - RC16 9 / 11 Foto de: KTM LCR Honda - RC213V 10 / 11 Foto de: Team LCR Pramac Ducati - Desmosedici GP20 11 / 11 Foto de: Pramac Racing

