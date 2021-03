Buscando retornar ao grid da MotoGP em 2021, Marc Márquez detalhou que a chave para o seu longo período afastado está na infecção que se formou em seu braço, algo que nem mesmo exames médicos revelavam, além de sua tentativa precoce de retorno já na segunda prova em Jerez, apenas quatro dias após sua primeira cirurgia.

Desde o dia 19 de julho do ano passado, quando sofreu a queda no GP da Espanha e terminou com a fratura no húmero, o hexacampeão da MotoGP já passou por três cirurgias, ficando de fora da temporada completa. E Márquez ainda segue sem previsão de retorno.

Poucos dias após a primeira, ele recebeu o diagnóstico do doutor Xavier Mir, que cuida de boa parte das cirurgias do grid da categoria, de que estava apto a tentar voltar, um desafio que não acabou bem, já que participou do terceiro treino livre e terminou com sua desistência do final de semana.

E o stress que submeteu seu braço nesse dia foi tamanho que acabou quebrando a placa de titânio que havia sido posta na primeira cirurgia, forçando a segunda. Essa nova operação deveria resolver a situação, se não fosse a infecção que surgiu na área, algo que acabou passando reto em muitos exames.

Os médicos que tratavam Márquez pediam paciência, algo que ele manteve até dezembro, quando trocou a equipe pela de Samuel Antuña, de Madrid. Ele foi o responsável pela terceira cirurgia, que descobriu a infecção e fez uma revisão nos procedimentos anteriores, colocando o piloto no caminho da consolidação do osso.

De todo esse processo, Márquez afirmou que aprendeu várias lições que o ajudarão adiante, caso tenha que enfrentar algo do tipo novamente.

"Cometi o erro de andar em Jerez, mas também teria sido um erro correr em Brno, porque o osso não estava curado. O que está claro é que, caso passe por isso de novo, o que espero que não aconteça, buscarei múltiplas opiniões".

"A zona que foi operada se infectou, mas os exames não mostravam isso. Então me reuni com Emilio [Alzamora, seu empresário], Alberto [Puig, chefe da Honda] e decidimos que seria melhor para mim passar por uma operação em Madrid. Sem essa infecção estaria curado".

"Se tivesse uma lesão amanhã, possivelmente operaria novamente com o doutor Mir, porque ele tem a minha confiança, já que me salvou tantas vezes".

"Uma das coisas que aprendi é que existem muitas corridas, mas apenas um corpo. Não sei ainda quando voltarei, mas sigo sendo otimista. Não estarei na pré-temporada no Catar, então meu objetivo seguinte é a primeira prova no Catar, ou a segunda prova no Catar ou Portimão. Mas o importante é que o médico veja a melhora no osso".

"Normalmente, minha meta é vencer o Mundial. Mas em 2021, meu objetivo é subir na moto e curtir. Logo, pouco a pouco, voltar a ser rápido. Não posso querer ser o mesmo Marc de antes depois de sete, oito meses longe. Isso é impossível".

"De primeira não penso no título, mas também não me tiro fora da luta. Um dos objetivos é voltar a ser o Marc de antes, mas não sei quanto tempo levará isso. Espero que seja o mais rápido possível".

