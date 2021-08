O piloto da KTM Iker Lecuona dominou a segunda sessão de treinos para a etapa da Áustria da MotoGP, à frente Johann Zarco por 3s39. Uma forte chuva no final da sessão da Moto3 deixou o Red Bull Ring encharcado para o início do TL2 da categoria rainha.

Aleix Espargaró, Marc Márquez e Jack Miller fecharam o top 5, enquanto o líder do campeonato, Fabio Quartararo, ficou com a nona colocação.

Lecuona anexou o topo da tabela tempos nos primeiros 10 minutos do treino de 45. Miller - que venceu o GP da França em condições molhadas no início deste ano - o superou logo depois com, antes do espanhol voltar ao topo com 1:33.218.

Ao decorrer da sessão, os dois, junto a Pol Espargaró e Marquez se revezaram na liderança enquanto a pista começava a secar rapidamente.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lecuona foi o primeiro a testar as condições de pista seca ao mudar para slicks e assumiu, confortavelmente, o primeiro lugar até então do hexacampeão com 1:30.490. Ainda baixou para 1:29.574 e ampliou a vantagem na liderança para 1s77.

Quando a bandeira quadriculada encerrou a sessão, o espanhol ainda disparou em um último esforço, para anotar 1:27.520 para terminar o TL2 como o mais rápido de todos em uma margem confortável.

Zarco, que liderou o TL1, seguiu como o melhor nos tempos combinados de sexta-feira graças ao seu tempo de 1:22.827. O vencedor do GP da Estíria, Jorge Martin, foi 11º.

Classificação do TL2

Classificação do TL1

