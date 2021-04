Agora aposentado das pistas, o tricampeão Jorge Lorenzo segue próximo à MotoGP, mas agora como youtuber, onde faz o quadro "99 Segundos" em seu canal. E na segunda edição do programa, falando sobre o GP de Doha, Lorenzo não deixou de disparar contra Valentino Rossi, falando sobre a "decepção" com o italiano, além de elogiar outros nomes do grid.

"O vento teve um papel fundamental, desde sexta", disse o tricampeão. "O vento complica a pilotagem. No final, alguns pilotos conseguem ir mais rápido mesmo com o vento, como é o caso de Martín. E temos também o oposto, como Valentino Rossi".

"Coincidência ou não, Rossi é o mais experiente e Martin é o mais novato. Martín melhorou em 0s7, enquanto Valentino foi 1s7 mais lento".

Falando sobre as perspectivas para o resto da temporada, Lorenzo acredita que tudo está muito aberto, sem um claro favorito.

"É impossível fazer previsões. Estudei o TL4. Viñales era o favorito, seguido de Zarco, Aleix e Quartararo. Martín não estava no radar de ninguém e quase ganhou a prova. É muito difícil de fazer previsões na MotoGP. Tá parecendo a Moto3. Não há alguém que domina e não sei se teremos isso. Pode ser Martín, ou outro piloto ou Márquez quando voltar. Mas pode ser 2020 de novo".

Sobre o incidente entre Jack Miller e Joan Mír, que terminou sem punição para o australiano, para a irritação do campeão, Lorenzo apoiou o espanhol.

"Não gostei da ação entre Miller e Mir. Não gostei de como Miller comandou a situação. Mir pode ter sido agressivo, mas Jack não reagiu bem. Olhou algumas vezes, viu onde Mir estava e não se importou que Mir acabou indo parar fora da pista. Não deixou espaço. Aquilo podia ter acabado muito mal".

"Depois que se separaram, voltaram a se encontrar e quase tocaram em Viñales. Jack não estava em um bom dia. Outra vez não foi bem com a Ducati. Vi que ele estava muito nervoso no TL4 e lhe faltou algo na corrida".

Lorenzo se rendeu também ao final de semana fenomenal do estreante Jorge Martín, que fez a pole e liderou boa parte da prova.

"Pra mim, a grande surpresa. Ultrapassou expectativas. Já disse no Twitter que vimos o nascimento de uma estrela. Pra mim, é uma estrela na MotoGP quando faz coisas importantes, poles, vitórias, campeonatos. E Jorge começou a fazer isso na segunda corrida".

"Faltou a ele energia ou velocidade no final com Quartararo e astúcia com Zarco. Mas é questão de tempo antes de conseguir sua primeira vitória".

Por outro lado, Lorenzo foi muito crítico com o ex-rival e companheiro de Yamaha Rossi, mas espera que possa estar mais a frente em outras etapas.

"Rossi me decepcionou e decepcionou seus fãs. Espera-se muito de Valentino, sempre. Ser o 21º no grid, é difícil encontrar algo pior. É difícil ver uma prova sua fora dos pontos. Coloco Valentino como o grande derrotado".

"É a segunda vez que fica muito longe das outras Yamahas. Espero que seja algo particular. Ele nunca foi bem no Catar, Portimão também será complicado, mas acredito que estará melhor em Jerez".

Lorenzo também colocou Viñales como uma das decepções do GP de Doha, mesmo que não o considerava como favorito.

"Viñales também me decepcionou. Não o colocava como favorito. Achei que seria Bagnaia. Depois de ver o TL4, achei que Viñales era o favorito, mas perdeu outra oportunidade de vencer. Tinha o melhor ritmo quando disputou com Zarco, mas estava mais forte. Só que teve uma saída ruim e Quartararo teve a reação esperada, colocando-se a frente. Há um jogo de poder equilibrado na Yamaha".

E NTENDA em DETALHES como regras de 2021 PUNEM Mercedes e Aston Martin na F1 e saiba o que é o RAKE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em quatro ou duas rodas.

PODCAST – Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.