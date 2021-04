Jack Miller e Iker Lecuona foram submetidos a uma cirurgia no braço após corrida no Catar, ambos esperam retornar à MotoGP na próxima etapa da temporada de 2021.

Assim que voltaram do Catar, palco dos dois primeiros GPs do campeonato, os pilotos da categoria rainha de motovelocidade Miller e Lecuona passaram por uma operação de síndrome compartimental.

O piloto da Ducati passou pelo Hospital Universitário Dexeus em Barcelona assim que retornou à Europa para avaliar a tensão em seu antebraço direito. Com base nos exames realizados, foi decidido fazer uma cirurgia na noite de terça-feira (06), a fim de restaurar a atividade vascular e nervosa normal do braço.

Miller deve passar 24 horas no hospital, antes de retornar para casa e iniciar o tratamento. O objetivo é que o piloto esteja presente no próximo GP, que acontecerá na semana que vem em Portugal.

"A operação foi rápida e correu muito bem ", disse ele.

“Mal posso esperar para começar a reabilitação. Faltam dez dias para o GP de Portimão. Se a minha recuperação correr normalmente, posso voltar à pista em Portugal, mesmo que não esteja 100%."

"Gostaria de agradecer ao Dr. Mir e sua equipe do Hospital Dexeus por sua disponibilidade e todos os cuidados que me dispensaram."

Lecuona também passou pelas mãos dos médicos na terça-feira (06), como havia previsto no final de semana passado.

O piloto da Tech3 foi atendido no IMED em Valência e foi submetido a uma cirurgia no antebraço direito pelo Dr. Eduardo Sánchez Alepuz, que já havia feito essa cirurgia no espanhol no passado. Lecuona também espera voltar à categoria para a próxima etapa da temporada.

