Os testes de pré-temporada da MotoGP chegaram ao fim nesta quinta-feira (13) na Tailândia, com Marc Márquez marcando presença na ponta mais uma vez. Os pilotos terminaram os testes após três dias em Sepang e, agora, dois em Buriram para garantir a preparação para a temporada de 2025.

Os competidores que mudaram de equipe estão se adaptando a um novo ambiente, escolha das peças a serem homologadas para os oficiais, ajuste fino das máquinas em termos de ergonomia e configurações mecânicas e eletrônicas: os testes devem ter sido muito movimentados para a maioria, com uma oportunidade significativa de se preparar para o primeiro GP, que será disputado no Circuito Internacional de Chang daqui a duas semanas.

Nesse último dia, mais uma vez os pilotos enfrentaram condições muito físicas, com 35°C no ar no auge do calor. Logicamente, os melhores tempos foram registrados nesta manhã, com a maioria dos pilotos tentando um ataque de tempo no início do dia. Nesta tarde, muitos deles embarcaram em um exercício diferente, o de longos stints para simular um sprint, ou mesmo uma corrida, em um tempo comparável ao das largadas que serão dadas em breve no local.

Como na Malásia na semana passada, o ritmo de Marc Márquez nessa simulação foi particularmente impressionante, com o espanhol registrando um tempo médio de volta de 1m30s361 em 23 voltas, mais de um segundo por volta mais rápido do que o registrado no último GP aqui.

Quando a última hora se aproximava, Márquez voltou ao ataque em uma configuração de volta de qualificação que, mais uma vez, foi muito eficaz, pois o colocou de volta na liderança com um tempo de 1m29s496. Ele manteve essa posição por um longo tempo, seguido pelas Yamaha de Fabio Quartararo e Jack Miller, que também assumiram a liderança sobre Marco Bezzecchi.

Já muito rápido ontem e hoje de manhã, o novo piloto da Aprilia se posicionou imediatamente na janela de 1m29s na retomada após a pausa para o almoço, mas demorou a baixar seu tempo depois disso, já que seu objetivo para a tarde era trabalhar no comportamento da RS-GP quando os pneus se desgastam. Mesmo assim, Bezzecchi fez um ataque final a meia hora do fim e estabeleceu o melhor tempo da tarde em 1m29s060.

Joan Mir também fez um progresso constante na última hora, colocando sua Honda a três décimos de Marco Bezzecchi e logo à frente da Ducati de Pecco Bagnaia, enquanto Marc Márquez assistia ao final da sessão em seu box.

Outros continuaram a aproveitar ao máximo a pista até o fim, e o fizeram com certa eficiência. O progresso impressionante de Maverick Viñales foi particularmente notável: até agora, ele vinha lutando para tirar o máximo proveito de sua nova KTM, mas no final da sessão ele se afastou da parte inferior da classificação. O espanhol ficou a sete décimos e meio do melhor desempenho do dia.

Outros, por outro lado, permaneceram muito discretos nesta tarde, e não menos importantes. Pedro Acosta, por exemplo, assim como os dois pilotos satélites da Ducati que atraíram muita atenção até agora, Franco Morbidelli e Álex Márquez, ficaram satisfeitos com alguns dos tempos mais lentos da metade do dia.

Os irmãos Márquez em uma dupla até o fim

Devido às condições menos favoráveis desta tarde, a classificação final do dia reflete, no entanto, o desempenho da manhã, que foi melhor para metade dos pilotos. O piloto mais rápido do teste foi e continuará sendo Marc Márquez, com um tempo de 1m28s855 que o coloca muito próximo do recorde histórico da pista.

O octacampeão mundial completou mais uma dobradinha com seu irmão Álex, pilotando uma versão um pouco menos avançada da Ducati. Agora sabemos, no entanto, que o fabricante italiano optou por manter vários elementos da GP24, especialmente o motor, que todos os seis pilotos usarão de forma idêntica.

O tempo final de Bezzecchi o colocou entre a Ducati número 73 e a KTM de Acosta. Bagnaia continua no top 5 de hoje graças ao seu tempo desta manhã, logo à frente da Honda de Mir e da Ducati de Morbidelli. Mais uma vez, todas as marcas foram representadas entre os dez primeiros, com quatro Ducatis, duas KTMs, duas Yamahas, uma Aprilia e uma Honda.

Isso conclui o intenso programa das últimas duas semanas, em que os pilotos e técnicos em tempo integral realizaram o trabalho planejado de preparação para o GP, com apenas alguns pilotos de teste ainda aptos a correr nos próximos dias. No dia 28 de fevereiro, as equipes de corrida retornarão a Buriram para dar início ao campeonato, desta vez com Jorge Martín e Fabio Di Giannantonio, os grandes ausentes deste último teste.

Classificação final de tempo

Posição Piloto Equipe Tempo/distância Voltas 1 M. Márquez Equipe Ducati 1'28"855 75 2 Á. Márquez Gresini Racing +0"179 61 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0"205 65 4 P. Acosta KTM Factory Racing +0"278 68 5 P. Bagnaia Equipe Ducati +0"523 80 6 J. Mir Honda HRC +0"544 65 7 F. Morbidelli Equipe de corrida VR46 +0"599 67 8 F. Quartararo Yamaha MotoGP +0"731 72 9 M. Viñales KTM Tech3 +0"751 83 10 J. Miller Pramac Racing +0"762 66 11 A. Ogura Trackhouse Racing +0"781 66 12 B. Binder KTM Factory Racing +0"877 83 13 R. Fernández Trackhouse Racing +0"877 64 14 L. Marini Honda HRC +0"928 74 15 E. Bastianini KTM Tech3 +0"982 57 16 J. Zarco Honda LCR +1"027 67 17 Á. Rins Yamaha MotoGP +1"207 57 18 F. Aldeguer Gresini Racing +1"230 54 19 M. Oliveira Pramac Racing +1"234 79 20 S. Chantra Honda LCR +1"610 72 21 L. Savadori Aprilia Racing +2"352 64

