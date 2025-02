Fabio Quartararo não teve uma sensação tão boa com a M1 no primeiro dia do teste da MotoGP em Buriram, na Tailândia como nas sessões em Sepang, depois de ter tido problemas com a parte dianteira da Yamaha.

O campeão de 2021 previu, após teste positivo da Yamaha na Malásia, onde terminou com o terceiro tempo mais rápido no geral, que as coisas poderiam se complicar antes dos testes finais em Buriram, em uma pista menos favorável para a M1, como Chang. O primeiro dia de testes coletivos finais parece validar sua teoria, embora pareça haver uma explicação.

Nos testes de quarta-feira (12) na Tailândia, o piloto francês conseguiu apenas a 13ª posição na tabela de tempos, com 1min30s233, quase seis décimos de segundo atrás de Álex Márquez.

Ele também ficou a quase 0,2 segundos do companheiro de moto, Jack Miller (10º, 1min30s047) e atrás de seu companheiro de equipe Alex Rins (12º, 1min30s206).

Portanto, embora a Yamaha pareça ter dado um passo atrás em relação ao seu desempenho de alguns dias atrás, é impressionante que o piloto da Yamaha tenha sofrido mais no início da ação em Buriram. Em suas primeiras declarações à mídia, incluindo o Motorsport.com, Quartararo culpou os problemas nos pneus dianteiros.

"Hoje foi um dia complicado porque não gostei de nenhum dos pneus dianteiros que usei", começou Quartararo, mas ele conseguiu tirar pontos positivos do dia e do nível da Yamaha na Tailândia, especialmente um: "Na reta melhoramos muito".

Mas, apesar disso, o campeão de 2021 deixou claro, em primeiro lugar, que a sensação não estava lá por causa dos pneus - "tivemos um mau momento por causa da sensação ruim do pneu dianteiro" - e, em segundo lugar, que a M1 também ainda tem alguns pontos fracos. "Temos que melhorar a parte eletrônica", disse ele.

Quanto aos problemas na parte dianteira, o francês confirmou que a fábrica japonesa não conseguiu descobrir o motivo, mas espera que eles sejam resolvidos até quinta-feira (13), o último dia de testes antes do GP da Tailândia, que abrirá a nova temporada.

"Não identificamos nenhum problema na dianteira. Normalmente, você pode não gostar de um dos dois compostos, mas o outro lhe convém. É a primeira vez que nenhum dos pneus dianteiros está funcionando. Espero que amanhã encontremos uma maneira de resolver esses problemas na dianteira", concluiu.

