Ao ser questionado sobre o que havia de errado com o carro da McLaren, Lando Norris disse que ele "simplesmente não era rápido o suficiente" e tirou a culpa do MCL39. Porém, para Andrea Stella, chefe da equipe de Fórmula 1, a garagem não pode 'tirar o corpo fora' e precisa apoiar o piloto que larga apenas na sexta posição.

"Não estive bem em todas as voltas deste fim de semana, simplesmente não me senti confortável", disse o piloto à mídia, incluindo o Motorsport.com. "Não há grandes reclamações, o carro está incrível, o carro está tão bom quanto esteve durante toda a temporada, o que é muito bom".

Depois disso, Stella figurativamente envolveu seu piloto com o braço e disse que Norris e a equipe terão que trabalhar para deixar o britânico mais confortável ao pilotar o carro de 2025. O MCL39 é rápido - muito rápido - mas, mesmo antes do fim de semana, Lando sugeriu que ele se afastou do tipo de carro que se adapta ao seu estilo natural de pilotar.

"Essa é uma fase curta", disse Stella. "Estamos falando do piloto que liderou a jornada da McLaren até a frente, junto com Oscar, e, ao levar o carro ao limite, há algumas coisas que não saem exatamente como ele espera. Quando você busca o décimo de segundo extra no Q3, isso se torna mais visível.

"Entendemos o que é isso. Será necessário apenas um pouco de adaptação do próprio Lando e algumas adaptações da equipe. Acho que o entendimento é bom e estamos muito otimistas de que isso será resolvido".

Lando Norris, McLaren Foto de: Fadel Senna - AFP - Getty Images

Em vez de apontar o dedo, Norris culpou apenas a si mesmo por sua falha. No entanto, a equipe não vai culpar o piloto, mas vai se perguntar como pode apoiar melhor o competidor que tem sido fundamental para sua marcha até a liderança da F1.

"Gostaria de enfatizar que, ao sermos autocríticos, nunca vimos Lando realmente apontando o dedo para a equipe", explicou ele. "Para construir uma equipe de F1, é preciso evitar esse tipo de acusação mútua entre pilotos e equipes, o que não tenho certeza se todos os pilotos fazem, com base em coisas que às vezes leio ou ouço. Essa é uma qualidade muito importante".

"Apreciamos o fato de Lando assumir a culpa nesses casos em que ele não consegue fazer uma volta no Q3, mas sempre dividimos a culpa".

"Sabemos que há algumas coisas que podemos fazer melhor para deixar Lando mais confortável no carro. Minha abordagem é, antes de tudo, olhar no espelho e dizer: 'O que devemos fazer melhor para deixar Lando mais confortável e colocá-lo em condições de usar seu incrível talento?'"

"Esta é a melhor oportunidade até agora", enfatizou. "Espero que no futuro, na McLaren, todos os anos haja oportunidades para que ambos os pilotos estejam na disputa pelo campeonato mundial de pilotos".

"Tenho certeza de que há pilotos que são igualmente autocríticos, mas eles guardam isso para si mesmos e colocam uma barreira entre eles e o resto do mundo. Lando não tem essa característica, ele é naturalmente honesto, eu diria, e, portanto, isso se torna visível quando ele está decepcionado".

Stella acredita que a dificuldade de Norris nos treinos classificatórios no Bahrein não está relacionada ao seu forte ritmo de corrida de longa duração, portanto, em um circuito com alto desgaste de pneus, ele está apoiando Norris para subir na classificação.

"Isso não afeta o ritmo da corrida", concluiu. "Estamos ansiosos para [a corrida]. Acho que, já nos treinos, Lando mostrou uma volta muito forte nas simulações de corrida. Estou realmente ansioso para ver Lando encontrando seu caminho de volta para a frente do pelotão".

