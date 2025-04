Marc Márquez recuperou a liderança do campeonato mundial de MotoGP depois de liderar todas as voltas desde a pole position na corrida de sprint no GP do Catar. Ele perdeu a ponta por algumas uma curva para o irmão, Álex Márquez, mas se manteve tranquilo até a vitória.

A vitória marcou sua quarta vitória consecutiva na corrida de velocidade sobre seu irmão e líder anterior do campeonato no início de 2025.

Franco Morbidelli chegou em terceiro para a equipe VR46 Ducati, enquanto o companheiro de equipe de Márquez, Francesco Bagnaia, só conseguiu chegar em oitavo após uma desastrosa queda na classificação.

Embora Márquez tenha liderado todas as voltas após disparar para a primeira posição na largada, ele se viu brevemente atrás de Álex no início da segunda volta. A ultrapassagem do Márquez mais jovem na Curva 1 não trouxe alegria duradoura, no entanto, já que ele saiu um pouco largo e Marc recuperou a liderança.

Enquanto Álex fingia atacar por dentro no mesmo ponto nas voltas seguintes, o ritmo de Marc acabou prevalecendo. Foi mais um segundo lugar em uma sprint para Álex, que agora está dois pontos atrás de Marc no campeonato.

Fabio Quartararo teve a boa largada que esperava da primeira fila, posicionando sua Yamaha em terceiro lugar atrás da dominante dupla Márquez. Mas ele só conseguiu manter essa posição por uma volta, já que Morbidelli o ultrapassou quando o pelotão retornou à reta dos boxes pela primeira vez.

Morbidelli parecia confortável à frente de Quartararo durante a maior parte da corrida, mas teve que trabalhar duro para defender seu lugar no pódio na última volta. Não apenas Quartararo estava pressionando no final, como também o notável novato Fermín Aldeguer vinha ganhando ritmo ao longo da prova e já tinha ambos em sua mira.

Quartararo então cometeu um erro na última curva da corrida. O francês abriu muito a curva, presenteando Aldeguer com a quarta posição – de longe o melhor resultado de sua ainda inicial carreira na MotoGP.

Quartararo teve que se contentar com o quinto lugar, à frente de Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati), que teve uma largada ruim e uma volta de abertura difícil, tendo que escalar o pelotão a partir de posições bem inferiores.

Ele foi ajudado nessa missão por vários pilotos que tiveram dificuldades após escolherem o pneu traseiro macio. Entre eles estavam Maverick Viñales (Tech 3 KTM), Johann Zarco (LCR Honda) e Pedro Acosta (KTM), todos caindo gradualmente na classificação, o que garantiu muita ação de ultrapassagem no meio do pelotão.

Ai Ogura foi outro beneficiado, terminando em sétimo com a Trackhouse Aprilia, embora a cinco segundos de di Giannantonio ao final.

Bagnaia não fez progresso significativo após largar em 11º, e só avançou devido às dificuldades dos pilotos com o pneu macio mencionados anteriormente.

O atual campeão mundial Jorge Martin, que voltou a competir nesta prova após perder as três primeiras corridas por lesão, chegou a ocupar a 11ª posição ao ultrapassar seu rival ao título de 2024, Bagnaia. Mas os problemas físicos começaram a pesar conforme a corrida avançava, e ele terminou em 16º.

Confira o resultado da Sprint no Catar

