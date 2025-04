A KTM vive um início de temporada 2025 na MotoGP abaixo do esperado, com os pilotos não conseguindo entregar a performance esperada. Mas, segundo o diretor de esportes a motor da marca, Pit Beirer, as dificuldades enfrentadas pela equipe não têm nenhuma relação com os problemas financeiros enfrentados pela montadora austríaca.

Falando à transmissão mundial neste sábado, durante o GP do Catar, Beirer disse em termos inequívocos que os problemas financeiros bem documentados da montadora não tinham relação com a campanha na MotoGP, e acrescentou que a KTM pode vencer corridas neste ano.

Embora as quatro KTMs no grid tenham tido dificuldades de desempenho no início de 2025, Beirer disse que era errado supor uma conexão entre as manchetes financeiras em torno da marca KTM mais ampla e os problemas da equipe de corrida.

"Fiquei irritado porque parece que todo mundo colocou tudo na mesma panela", disse Beirer durante o TL3. "[Eles dizem] 'Há uma crise na KTM, os resultados não estão chegando, [a KTM] não tem dinheiro para comprar peças de reposição'. Isso é tudo besteira. Chegamos à nova temporada preparados. Trouxemos muitas peças novas. Mas depois não conseguimos montar o pacote direito".

"Depois, houve rumores de que não poderíamos fazer testes. Não! Não pudemos fazer o teste porque a pista de Jerez estava danificada [após as recentes inundações]. Havia um plano para ir até lá. Então, na semana passada, testamos em Misano. E estávamos no túnel de vento na outra semana".

"Portanto, estamos dando tudo de nós. Temos uma equipe forte em casa trabalhando para os pilotos. No final do dia... sem resultados, é fácil culpar a crise. Mas não, estamos preparados para o futuro da KTM e temos muito apoio da empresa para continuar correndo em um nível muito forte".

"[O problema não foi o fato de] não termos peças novas. Mas nem tudo [novo] que você traz é melhor. Tivemos que dar um passo atrás com algumas peças... isso é normal nas corridas. Portanto, está tudo bem - só precisamos provar isso".

"Veja as outras modalidades: Dakar, motocross, supercross... estamos vencendo em todos os lugares, estamos vencendo na Moto3. Apenas a MotoGP é tão brutal, e é por isso que estou enfatizando aqui que... não queremos culpar a crise. Temos tudo o que precisamos para ter um bom desempenho".

"Precisamos [apenas] nos reagrupar. Não devemos ficar desapontados por não termos vencido [essa corrida]. Acho que é por volta da quinta posição que devemos tentar estabilizar nosso projeto. A partir daí, vamos vencer corridas este ano."

Beier também foi questionado sobre os rumores do paddock de que um Pedro Acosta insatisfeito, que tem lutado para reproduzir a forma de seu ano de estreia estelar em 2024 após uma mudança da Tech3 para a equipe de fábrica, seria liberado de seu contrato de 2026 com a KTM. Sobre esse assunto, Beirer foi um pouco menos direto em sua resposta.

"Pedro tem um contrato conosco e eu me sinto bem. Encaro isso como um elogio [o fato de outras equipes estarem interessadas]. Outras equipes querem ter bons pilotos, isso também é corrida. Temos que ter um bom desempenho e fazer com que Pedro se sinta confortável para ficar aqui".

