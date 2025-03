Ai Ogura foi um dos protagonista do GP da Argentina de MotoGP, ainda que por motivos adversos. Apesar de terminar em oitavo, algumas horas depois da bandeira quadriculada foi confirmado que o piloto japonês foi desclassificado da corrida por infrações técnicas em sua Aprilia.

Os comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) deram uma explicação inicial para a decisão no documento que penalizava Ogura: "Durante a corrida de MotoGP no GP da Argentina, ele [Ogura] foi encontrado usando uma versão de software (V21 b102) que não havia sido homologada pelo Campeonato. Isso infringe o Artigo 2.4.3.5.3, sobre Unidades de Controle Eletrônico e Unidades de Medição Inercial do Regulamento do Campeonato Mundial de MotoGP da FIM".

Assim, o painel de comissários apontou para o software irregular usado na unidade de controle eletrônico, uma das partes essenciais das motos atuais da categoria rainha. Mas ainda havia detalhes a serem fornecidos, e foi a própria equipe Trackhouse que os forneceu em seu comunicado de imprensa após a corrida de domingo.

"A equipe Trackhouse sofreu a desqualificação da moto #79 [de Ogura] devido a um erro no firmware [software que controla o equipamento] homologado carregado na moto de corrida. Embora o erro não tenha resultado em nenhuma vantagem de desempenho, Ai perde os 8 pontos que marcou na corrida longa e irá para a corrida em casa da equipe - no Circuito das Américas em Austin, Texas - na oitava posição no Campeonato Mundial."

"Um erro técnico levou à instalação de uma ECU [unidade de controle eletrônico] incorreta na moto #79 usada na corrida principal do GP da Argentina, que o Painel de Comissários considerou após a corrida como uma violação das regras de homologação e, portanto, desqualificou Ai Ogura dos resultados".

"[Considera-se] que o erro não deu nenhuma vantagem de desempenho a Ai na pista, pois a configuração eletrônica da moto estava correta, mas foi carregada com o firmware errado. O desempenho de Ai foi impecável e, apesar de ter feito um ótimo retorno da 15ª posição para terminar em 8º, sem culpa própria, sua moto não estava em conformidade com a homologação atual", continuaram.

Fabiano Sterlacchini, diretor técnico da Aprilia na MotoGP, forneceu mais detalhes sobre o que aconteceu ao The Race, revelando que as equipes receberam um novo firmware de controle eletrônico durante a pré-temporada, mas que ainda não foi homologado.

Após o acidente do piloto japonês no Q1 em Termas de Rio Hondo, a Trackhouse teve que reconstruir sua RS-GP e foi nesse processo que eles usaram o software não aprovado.

Apesar disso, o técnico italiano afirmou que Ogura não se beneficiou em termos de desempenho: "O benefício foi zero, porque o mapa que enviamos era a versão correta do firmware, na qual o controle de estabilidade está desativado".

"Também tentamos explicar que todos os coeficientes eram 'zero' em termos de nossa ação eletrônica. Mas a versão do firmware estava incorreta. De um ponto de vista substancial, nada muda, porque o desempenho está lá sem nenhuma vantagem. Do ponto de vista legal, às vezes é a parte formal que é importante. Portanto, [a desqualificação] é algo que temos que aceitar".

Além disso, o chefe da equipe da Trackhouse, Davide Brivio, aceitou a decisão dos comissários, mas expressou sua decepção com a decisão: "A penalidade pós-corrida contra Ogura é muito decepcionante".

"Temos que aceitar a decisão dos comissários, mas sentimos muito pelo Ai, porque isso não lhe deu nenhuma vantagem e é muito decepcionante tirar pontos da ótima corrida e do ótimo desempenho que ele teve na pista. Isso não tira nada do que ele fez. Foi apenas uma versão incorreta do software da ECU. Ele fez uma ótima corrida, um retorno fantástico. Vamos seguir em frente", conclui.

