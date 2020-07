Ontem (15), a MotoGP realizou testes oficiais em Jerez como preparativo para o GP da Espanha, que marca o início da temporada 2020. Na Honda, Marc Márquez liderou a sessão da manhã e terminou o dia em terceiro, atrás das Yamahas de Maverick Viñales e Fabio Quartararo. O campeão admitiu que ainda é possível ter melhoras na moto da Honda, mas afirmou estar feliz com a evolução já apresentada.

Se esse teste permitia aos pilotos andar novamente após a paralisação causada pela pandemia, deu também a oportunidade às equipes de avaliar avanços feitos nos últimos meses.

Na Honda, essa volta era muito aguardada, depois de uma difícil pré-temporada em fevereiro. Enquanto a moto tinha alguns problemas de performance, Márquez também sofria problemas pessoais ao voltar a conduzir a RC213V sem estar totalmente recuperado da cirurgia no ombro.

"Hoje, me concentro principalmente em mim", disse o campeão. "Principalmente porque sofremos na pré-temporada, tanto no lado técnico quanto no físico. Eu agora posso respirar porque, no que diz respeito ao meu físico, estou em ótima forma".

"No lado técnico, sofremos muito e somente no último dia no Catar que entendemos melhor as coisas. Você pode ver que o que mudamos lá foi o pacote aerodinâmico. Houve mudanças positivas, mas também negativas".

Para tentar superar os problemas encontrados e aprender com as informações extraídas em Losail, a Honda decidiu validar para 2020 um dispositivo aerodinâmico desenvolvido tendo como base o de 2019.

"Agora estamos usando o pacote de 2019 com algumas alterações. Ajudou a resolver alguns problemas, mas ainda temos algumas questões que surgiram com ele, em termos de equilíbrio. Não temos certeza se isso vem da moto ou do motor, mas estamos trabalhando para isso".

"No momento, é uma evolução. Não é exatamente o mesmo quadro e nem o mesmo motor, é uma evolução do de 2019. É o mesmo pacote aerodinâmico com alguns desenvolvimentos".

Apesar das restrições impostas pela pandemia, que limitam o desenvolvimento ao longo desta e da próxima temporada, a Honda parece ter encontrado soluções significativas nos últimos meses.

"Eles fizeram algum progresso e tentaram consertar os pequenos problemas vistos na pré-temporada. O ponto é que, para melhorar a moto, é preciso dar voltas no limite. Chegou a hora de fazer isso novamente".

"O lado bom é que, como todos os pilotos da Honda têm os mesmos problemas, todos estão trabalhando nisso. Aqui em Jerez temos novas peças para experimentar. Hoje não tivemos tempo e podemos fazer isso durante o primeiro GP ou no segundo".

Márquez comenta chegada de Espargaró e 'rebaixamento' de Álex

Antes mesmo de correr pela primeira vez com a equipe oficial da Honda, o irmão mais novo de Marc, Álex, já perdeu a vaga no time para 2021 para Pol Espargaró, vindo da KTM. Mas, segundo o campeão, a situação não muda nada em seu relacionamento com a Honda.

Após esse ano com a equipe oficial, Álex irá para a LCR para ocupar a vaga de Cal Crutchlow, tendo todo o apoio da fábrica.

"Nunca forcei ou vetei quem pode ser meu parceiro", disse. "Não seria diferente agora. Respeitei a decisão da Honda como fiz após a situação especial de Jorge. Sei que a Honda busca o melhor para a equipe. Eles acreditam que Pol seria o melhor parceiro para mim, com Álex na LCR tendo apoio da fábrica". "Acho que é um ponto positivo para Honda e Álex. O normal não é ir direto para a equipe de fábrica. Houve casos como o meu, mas é mais lógico começar na satélite, como Morbidelli, Quartarato e Stoner. Estou muito feliz por ele. É um momento positivo".

